Aufräumaktion nach Silvester und Neujahrsgrüße

Engagiert ist die Jugendorganisation der islamischen Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde ins neue Jahr gestartet: Freiwillige fegten am Neujahrsmorgen die Überreste der Silvesterfeiern auf den Nordhorner Straßen zusammen.

Bereits in der vergangenen Woche

Bereits in der vergangenen Woche hatten Mitglieder der Jugendgruppe der Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde die Seniorenwohnanlage „Am Neuland“ in Nordhorn besucht, um den Senioren Neujahrswünsche und Blumen zu übergeben. Foto: Westdörp

Mitglieder der Jugendorganisation der Nordhorner Ortsgruppe der Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde säuberten am Neujahrstag die Hauptstraße von den Resten der Silversternacht. Mit dabei waren (auf Foto von links) Behzad Ahmad, Gulraiz Khan, Salleh Ahmed, Akif Ahmad, Abdul Wali Malik und Musavir A. Kahloon. Foto: privat

lf Nordhorn. Die Nordhorner Ortsgruppe nahm damit an einer bundesweiten Neujahrsaktion der Jugendorganisation teil. „Zu unseren Grundsätzen gehört es, dass wir nicht nur Gott danken, sondern auch etwas zurückgeben“, sagt Salleh Ahmad, Jugendvorsitzender. Bundesweit nahmen an der Aufräumaktion rund 6400 Mitglieder teil, in Nordhorn haben sechs Jugendliche den Besen geschwungen.

Schon einige Tage zuvor hatte die Jugendgruppe die Seniorenwohnanlage „Am Neuland“ in Nordhorn besucht, um den Senioren Neujahrswünsche und Blumen zu übergeben. „Jedes Jahr besuchen wir ein anderes Seniorenheim in Nordhorn und übergeben unsere Rosen und Grußkarten. Da viele Ältere oft alleine sind, verbringen wir mit ihnen den Nachmittag“, erklärt Ahmad.

Audio Salleh Ahmad, Jugendvorsitzender der Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde in Nordhorn, im Gespräch mit GN-Volontärin Laura Fühner. HTML5 audio not supported

Diese Aktion werde immer gut angenommen, viele Ältere stellen Fragen zu ihrer Religion, die die Jugendlichen gerne beantworten würden. „Für uns gehören solche Aktionen auch zur Integration dazu“, sagt Ahmad.

Die Gemeinde blickt voller Vorfreude auf das Jahr 2017. Ab Februar soll es mit dem Bau ihrer Moschee an der Sachsenstraße losgehen. „Es ist ein Fertigbau, deswegen wird dann alles recht schnell gehen. Wir hoffen, dass wir im späten Sommer die Moschee mit unserem Kirchenoberhaupt Kalif Hadhrat Mirza Masroor Ahmad feierlich einweihen können“, berichtet Ahmad.