Aufstieg in Sicht: SVM weckt neue Fußball-Euphorie

Meppen. „Steht auf, wenn ihr Meppener seid“, sangen die knapp 2500 Zuschauer während des letzten Heimspiels gegen den VfL Wolfsburg II. Zwar kamen die Fußballer des SV Meppen trotz vieler Torchancen nicht über ein 2:2 hinaus, doch die Fans sind wieder stolz auf ihren SVM. Wie weggeblasen ist die Tristesse der letzten Jahre, in denen der ehemalige Fußball-Zweitligist Jahr für Jahr ums finanzielle Überleben kämpfte und immer wieder vergeblich versuchte, sportlich zum großen Sprung auszuholen.

Derzeit führen die Emsländer äußerst souverän die Regionalliga an und stehen dicht vor dem Gewinn der Meisterschaft. Elf Punkte beträgt der Vorsprung auf den Zweitplatzierten ETSV Weiche Flensburg. Neun Spieltage vor Saisonende glaubt keiner mehr daran, dass sich nichts wird mit dem Titel.

Trainer Christian Neidhart, der seit 2013 im Amt ist, hat in Meppen eine junge und erfolgreiche Truppe zusammengestellt. Mit 61 Treffern in 25 Partien stellt der SVM den besten Sturm der Liga. So verwundert es nicht, dass die Emsländer mit Benjamin Girth (16 Tore) den treffsichersten Stürmer stellen. Neben Girth besitzt Neidhart in Mirco Born, Kapitän Martin Wagner, der von seiner Statur an das ehemalige Meppener Idol Marco Myyry erinnert, Max Kremer oder Marius Kleinsorge zielstrebige und trickreiche Offensivspieler.

Die wendigen Meppener wirbelten die behäbige Wolfsburger Hintermannschaft am vergangenen Sonnabend ein ums andere Mal durcheinander und zeigten sich gegenüber der drei Tage zuvor erlittenen 0:4-Niederlage bei St. Pauli II wie ausgewechselt. „Die Mannschaft besitzt einen tollen Charakter. Sie hat trotz der englischen Woche eine positive Reaktion gezeigt“, lobte Neidhart seine Elf.

Jeweils 5000 Zuschauer bei Heimspielen gegen Oldenburg und Lübeck

Die starken Auftritte werden vom Publikum honoriert. Mehr noch: Der SVM hat eine wahre Aufstiegseuphorie im Emsland entfacht. Gegen den VfB Oldenburg oder VfB Lübeck passierten jeweils mehr als 5000 Zuschauer die Stadiontore. „Die ganze Region hofft, dass wir es schaffen. Die Leute hier haben eine Sehnsucht nach Profifußball“, sagt Neidhart. Gegen den Drittplatzierten TSV Havelse erwartet der SVM auch am Sonnabend (16 Uhr) eine stattliche Kulisse.

„Es ist kurios: Es scheint nun, nachdem wir vor der Saison einiges umgestellt haben, der Knoten zu platzen“, meint Vorstandssprecher Andreas Kremer und betont: „Der Großteil unserer Mannschaft verdient sein Geld nicht mehr ausschließlich durch den Fußball, sondern geht einer geregelten Arbeit nach.“ Doch Kremer will in der Umstellung vom Profitum auf „Halbprofis“ nicht den Schlüssel des Erfolgs sehen. „Wir haben bei den jüngsten Spielerverpflichtungen vieles richtig gemacht und auch ein wenig Glück gehabt“, sagte Meppens Boss.

Die Meisterschaft ist dem SV Meppen kaum mehr zu nehmen. Außerdem hat nach Informationen von Kremer und Neidhart aus dem Verfolgerkreis einzig der VfB Lübeck ebenfalls eine Lizenz für die 3. Liga beantragt. Da ist die Aufstiegsrunde doch schon fest eingeplant, oder? „Es sind noch 27 Punkte zu vergeben“, will sich Kremer nicht zu früh freuen.

Wie schwer der Sprung zurück in den bezahlten Fußball ist, mussten die Verantwortlichen des SV Meppen in der Vergangenheit leidvoll miterleben. Nach dem Zweitliga-Abstieg 1998 streckte sich der Kultklub finanziell so sehr, das er drei Jahre später sogar die Insolvenz beantragen musste. Peu à peu kämpften sich die Emsländer wieder nach oben und stehen nun vor dem Einzug in die 3. Liga – wenn da nicht die Aufstiegsrelegation wäre. „Du wirst Meister, kriegst einen Pokal und es kommt jemand vom Verband. Dem musst du dann eigentlich sagen: Danke für Nichts“, ärgert sich der Trainer. Es sei ein Riesendruck, der auf den Klubs lastet; diese investieren so viel Arbeit in den Aufstieg, können dann aber in zwei Spielen komplett scheitern. „Am Ende ist es in gewisser Weise eine Lotterie“, meint auch Kremer.

Sofern der SV Meppen die Meisterschaft gewinnt, warten im Lostopf so klangvolle Namen wie die SpVgg. Unterhaching (Tabellenführer der Regionalliga Bayern), FC Carl-Zeiss Jena (Nordost), Viktoria Köln (West) oder Waldhof Mannheim (Südwest). Eines steht fest: Nicht nur das Emsland sehnt sich wieder nach höherklassigem Fußball. Wenn der SV Meppen den Sprung in die 3. Liga tatsächlich schaffen sollte, freuen sich auch viele Grafschafter, die bereits zu Zweitligazeiten regelmäßig den SV Meppen bei ihren Heimspielen unterstützten.

Wer darf in der 3. Liga spielen?

Der Aufstiegsmodus zur 3. Liga wurde verändert, als die Zahl der Regionalligen 2012 von bislang drei auf fünf (Bayern, Nord, Nordost, Südwest, West) erhöht wurde. Seitdem werden die drei Drittliga-Aufsteiger zwischen den fünf Regionalliga-Meistern sowie dem Vizemeister der Regionalliga, deren Region die meisten Vereine und Mitglieder im DFB stellt (derzeit Südwest), in einer Aufstiegsrunde ermittelt. Die Paarungen werden aus einem Topf gelost, wobei ein Duell der beiden Südwest-Klubs ausgeschlossen ist. Die Partien werden im Europapokal-Modus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die drei Sieger steigen auf.