Aufstiegskampf Meppen gegen Mannheim im Netz

Von Oliver Wunder

Im Spiel SV Meppen gegen Waldhof Mannheim geht es am Mittwoch ab 19 Uhr um den Aufstieg in die 3. Liga. Das Spiel wird nur im Internet gezeigt. In den sozialen Netzwerken wird kräftig mitgefiebert.