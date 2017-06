Ausflügler zu Pfingsten - Gedränge auf Straßen und Bahnhöfen

dpa München. Stop-and-go auf den Straßen, lange Schlangen an den Flughäfen, Gedränge auf den Bahnhöfen: Zum Pfingstwochenende wird es überall eng, wo Menschen in den Urlaub starten. Der ADAC rechnet mit massiven Behinderungen auf den Routen vor allem in Richtung Süden. Der Freitag sei traditionell einer der staureichsten Tage des Jahres. In einigen Bundesländern beginnen die Schulferien, in anderen gibt es ein verlängertes Wochenende. Auch im Ausland sei mit starkem Verkehr zu rechnen, vor allem in Österreich, teilte der Automobilclub mit. In Finnland und Italien beginnen bereits die Sommerferien.