Ausstellung: Frauen mit kreisrundem Haarausfall

Zum ersten Mal fühlte ich mich verstanden... Wie schrecklich es ist, in der Dusche zu stehen und mit ansehen zu müssen, wie deine eigenen Haare in den Abfluss gleiten.“ Meine Freundin ist ergriffen und gleichzeitig erleichtert, als sie mir von der Ausstellung „Schönlinge – Auf der Suche nach der Schönheit der Verletzlichkeit“ berichtet, die im November in der Dominikanerkirche in Münster eröffnet wurde. Seit etwas mehr als zwei Jahren leidet sie unter einer Autoimmunkrankheit. Die Haare fielen nach und nach aus. Mittlerweile ist ihr Körper kahl. Ein schön drapierter Turban schmückt ihren Kopf, wenn sie in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Die Ausstellung macht mich neugierig. Ich beschließe, mich intensiver mit ihr auseinanderzusetzen.

Meine Freundin teilt das gleiche Schicksal wie die 27 Frauen, die jetzt in der Wanderausstellung an der Salzstraße 10 in Münster zu sehen sind: Alopecia areata (AA), besser bekannt als kreisrunder Haarausfall. Diese meist chronische Krankheit ist nicht zu verwechseln mit den Folgen einer Chemotherapie. Der Ursprung des kreisrunden Haarausfalls ist meist nicht auszumachen.

An den Folgen des Haarverlusts haben die Betroffenen meist sehr zu knacken. Die oft plötzlich auftretende Krankheit nagt vor allem bei Frauen am Selbstbewusstsein, sie fühlen sich hässlich und alles andere als weiblich. „In unserer Kultur ist langes volles Haar ein Aushängeschild, es ist das Symbol der Weiblichkeit“, berichtet Lisa Haalck aus Münster in der Sendung „Kölner Treff“ der Moderatorin Bettina Böttinger im November 2015. Die 28-Jährige berichtet davon, dass sie seit ihrem elften Lebensjahr an der Autoimmunkrankheit leidet, weitere Familienmitglieder ebenfalls mit kreisrundem Haarausfall zu kämpfen hatten und dass sie mit 15 Jahren eine große „Hair-Comeback-Party“ mit ihren Freunden feiern durfte. Zu diesem Zeitpunkt verdichtete sich ihre rote Mähne wieder. Genau an ihrem 20. Geburtstag entdeckte sie vorm Spiegel allerdings wieder lichte Stellen auf ihrem Kopf. Die Zeit ohne Haare habe sie ab diesem Zeitpunkt viel schlimmer empfunden als noch als Elf- oder Vierzehnjährige, erzählt sie der Runde beim „Kölner Treff“.

Ein Erlebnis hat ihre Wahrnehmung aber vollends verändert: ein Fotoshooting mit einer Bekannten. Fotografin Ingrid Hagenhenrich hat sie ohne Kopftuch fotografiert, es sind sehr intime Aufnahmen entstanden. „Ich habe sehr geweint, als ich die Fotos von mir das erste Mal gesehen habe. Die Bilder strotzten vor Weiblichkeit. ,Das rockt!‘, dachte ich. Vor dem Fotoprojekt konnte ich nicht sagen: Ich bin schön.“

Dieses wunderbare Gefühl wollte Lisa Haalck mit Frauen teilen, die so sind wie sie. Sie rief im sozialen Netzwerk Facebook zur Fotoidee von „Schönlinge“ auf. Viele Frauen aus ganz Deutschland meldeten sich. Einige sind seit wenigen Jahren vom kreisrunden Haarausfall betroffen, andere schon ihr ganzes Leben. Letztlich fotografierte Ingrid Hagenhenrich 27 Frauen zwischen 14 und 53 Jahren an Orten, an denen sie sich besonders wohlfühlen, oft mit Partner, Kind oder Haustier. Gleichzeitig sind Kurzinterviews entstanden, in denen die Porträtierten berichten, wie sie sich fühlen, was ihre Ängste, Sorgen, Wünsche oder positiven Gedanken sind. So sammelten Lisa Haalck und Ingrid Hagenhenrich Zitate wie „Das Wichtigste ist, mit sich selbst klar zu kommen – das Umfeld wird sich fügen müssen“; „Meine Tochter (3 1/2 Jahre) fragte mich eines Tages: ,Mama – kann ich meine Haare auch absetzen? Ich finde das schön!‘“ oder „Die Zeit, wo sie ausgefallen sind, war grauenvoll. Morgens die ganzen Haufen an Haaren: im Mund und beim Duschen. Es war schrecklich. Eigentlich konntest du jeden Tag dein Badezimmer putzen. Man wollte sich dann auch nicht mehr angucken im Spiegel. Überall diese Löcher (...) da hat man sich wirklich gar nicht wohlgefühlt. Als die Haare dann ab waren, war das wirklich eine Erleichterung. Weniger Aufwand mit einem viel besseren Ergebnis!“. Und Kristina, 38 Jahre, meint: „Ein schönes Gesicht braucht Platz.“

Mit der sehr sehenswerten Ausstellung „Schönlinge“ wollen die beiden Initiatorinnen dazu einladen, auf die Suche nach Schönheit und Weiblichkeit zu gehen: „Wir wollen zu einem Diskurs über Schönheitsideale, Erwartungen und Ästhetik des Ungewöhnlichen, des Anderen, des Unperfekten anregen.“ Außerdem sollen die Bilder und die dahinter stehenden Geschichten mehr über Alopecia Areata aufklären.

Zur Ausstellungseröffnung in der Dominikanerkirche kamen mehrere Hundert Interessierte. Darunter auch 21 der 27 porträtierten Frauen. Zum Teil zogen sie sich während der Vernissage ihre Perücken oder Tücher vom Kopf – etwas zögerlich zwar, doch sie haben es satt, sich wegen ihrer Haarlosigkeit zu schämen oder sich zu verstecken. „Ich bin nicht meine Haare“, findet zum Beispiel die 16-jährige Michelle, die seit sechs Jahren Alopecia Areata hat. Mittlerweile haben sich einige Tausend Besucher die Ausstellung angeschaut.

Mit der Wahl des Ausstellungsraumes ist Lisa Haalck mehr als zufrieden, schreibt sie auf ihrer Facebookseite: „Es ist jetzt so klar, warum die Ausstellung in dieser imposanter Kirche sein sollte. Die geballte Ladung der Energie, des Mutes und der Schönheit hätte jeden anderen Raum förmlich gesprengt.“ Von Anfang an hat Lisa Haalck das Fotoprojekt auf der „Schönlinge“-Webseite und auf Facebook dokumentiert. Nach den jeweiligen Besuchen bei den Frauen haben sowohl Lisa Haalck als auch die verschiedenen Porträtierten persönliche Texte verfasst. Diese sind auf der Webseite zu lesen. Dass es nicht immer einfach war, sich ohne Kopfbedeckung, ohne Schutz, vor der Kamera zu zeigen, beschreibt Angelika aus Castrop-Rauxel: „Durch eure Empathie verflogen alle meine Ängste ruckzuck. Puh, wie beschreibe ich das Gefühl mit Ingrid beim Fotografieren? Sie hat das Weibliche aus mir herausgeholt, mein Ego gestreichelt. Dadurch hatte ich so ein Gefühl von Stolz. Ja, so ist es! Ich war stolz, solch einen Mut zu haben.“

Auf ihre Beiträge im Internet bekommen die beiden Fotoprojekt-Initiatorinnen reichlich Rückmeldungen. So bedankte sich kürzlich eine Besucherin der Ausstellung auf Facebook: „Ich bin gestern dort gewesen. Es war bewegend, berührend und sehr, sehr emotional .... Meine Tränen konnte und wollte ich nicht zurückhalten. Vielen Dank dafür. AA begleitet mich seit 22 Jahren und nun habe ich, durch diese tollen Frauen, etwas begriffen: Auch ich bin schön.“

Um das deutschlandweite Projekt zu finanzieren, haben Lisa Haalck und Fotografin Ingrid Hagenhenrich eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen. Schon nach kurzer Zeit war das Ziel von 5000 Euro bei Weitem erreicht. So konnten Reisekosten und die meisten Materialkosten gedeckt werden. Außerdem sichern weitere Spenden die Wanderschaft der Ausstellung: Die Bilder sollen in den Heimatorten der porträtierten Frauen gezeigt werden.

Autoimmunerkrankung Alopecia Areata – Die Ausstellung

Alopecia Areata ist eine ungefährliche, nicht-ansteckende entzündliche Haarausfall-Erkrankung, die Erwachsene und Kinder geschlechterunabhängig und jeden Alters ohne Vorwarnung und in häufig wiederkehrenden Wellen unterschiedlicher Ausprägung treffen kann. Dabei kommt es zu kreisrundem Haarausfall am Kopf und/oder am Körper, unter Umständen bis hin zu gänzlicher Kahlheit. In Deutschland sind rund 1,4 Millionen Menschen daran erkrankt. Ursache und Heilung sind bisher nicht vollends geklärt, die medizinischen Ansätze zahlreich und die Therapieerfolge und Verläufe so individuell verschieden wie die einzelnen Betroffenen.

Die Ausstellung ist noch bis, Sonntag, 18. Dezember, in der Dominikanerkirche, Salzstraße 10, in Münster zu sehen. Die Öffnungszeiten sind immer Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und sonnabends bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Bilder und Kurzinterviews gehen nach dem 18. Dezember auf Wanderschaft: in die Heimatorte der porträtierten Frauen. Die nächsten Stationen sind voraussichtlich Kiel, Bassum und Berlin. Die genauen Daten können beizeiten im Internet unter schoenlinge.wordpress.com/dasprojekt/ und auf Facebook unter www.facebook.com/schoenlinge.dasprojekt nachgelesen werden.