Ausstellung in Wietmarschen zur Reformation

Die Politiker in der Samtgemeinde Emlichheim wollen den Schuldenberg abtragen. Dafür hat der Rat einstimmig votiert. Zum Tragen kommen soll der Beschluss jedoch nur, wenn auch alle Mitgliedsgemeinden zugestimmt haben. mehr...

Vor wenigen Tagen wurden in der Eichenallee in Lage sieben Bäume gefällt. Nun steht die Idee im Raum, auch alle anderen Eichen zu fällen und die Allee neu zu bepflanzen. mehr...

Auch am dritten Verhandlungstag im Fall der Messerattacke, die sich im August vergangenen Jahres am Angelteich in Ringe zugetragen hat, versuchten die Beteiligten im Landgericht Osnabrück Licht ins Dunkel zu bringen. mehr...