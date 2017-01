Australian Open: Grönefeld auch im Doppel raus

Melbourne. Die Nordhornerin Anna-Lena Grönefeld ist beim ersten Grand-Slam-Tennisturnier des Jahres nicht mehr dabei: Einen Tag nach dem Aus im Mixed ist sie in Melbourne auch im Frauen-Doppel der Australian Open ausgeschieden. Mit ihrer Partnerin Kveta Peschke (Tschechien) verlor sie in der Nacht zu Montag (deutscher Zeit) das Drittrundenspiel gegen die Australierinnen Ashleigh Barty und Casey Dellacqua in 77 Minuten mit 4:6 und 4:6. Damit verpassten Grönefeld/Peschke in der Hisense-Arena von Melbourne den Einzug ins Viertelfinale. Die beiden Lokalmatadorinnen Barty/Dellacqua treffen nun auf die an Nummer eins gesetzten Französinnen Caroline Garcia und Kristina Mladenovic.

