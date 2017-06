Australiens Premier kritisiert nach Geiselnahme Bewährungsstrafe

dpa Melbourne. Nach der als Terrorattacke eingestuften Geiselnahme im australischen Melbourne hat Premier Malcom Turnbull Kritik an der Bewährungsstrafe des Täters geübt. Er frage sich, warum ein bekannter Krimineller mit einer „langen Liste von Gewalt“ auf Bewährung frei sein konnte, sagte Turnbull. Ein 29-jähriger Australier somalischer Abstammung hatte gestern einen Mann erschossen und eine Frau in einem Wohnhaus als Geisel genommen. Der Mann, der sich zur Terrormiliz IS bekannt, wurde getötet, als die Polizei die Wohnung stürmte.