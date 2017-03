Zu einem Einsatz am späten Montagabend in Wielen rückten 55 Kameraden der Feuerwehren Wilsum und Uelsen aus. In einer Doppelgarage brannte ein Auto.

Auto brennt in Garage in Wielen aus

Video Feuer zerstört Garage in Wielen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Wielen: Ein Auto und eine große Garage sind in der Nacht niedergebrannt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass auch noch ein Haus abbrennt.



Wielen. Ein Auto ist aus bislang ungeklärter Ursache in einer Doppelgarage an der Straße Am Waldrand in Wielen am späten Montagabend gegen 23 Uhr ausgebrannt. Ein Motorrad wurde ebenfalls Opfer der Flammen, ein weiteres Auto wurde durch den Brand beschädigt. 55 Kameraden der Wehren Wilsum und Uelsen waren im Einsatz. Das Feuer griff auf den Dachstuhl des Wohnhauses über, der Brand konnte jedoch schnell gelöscht werden. Die Garage brannte laut Polizei bis auf die Grundmauern nieder. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nicht fest. Eine Passantin entdeckte das Feuer gegen 23 Uhr, sie weckte die Bewohner. Diese konnten das Haus unverletzt verlassen. Am Wohnhaus entstand nach bisherigem Kenntnisstand leichter Sachschaden.