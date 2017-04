Auto durch Trümmerteile von Warnbaken beschädigt

In der Nacht zu Mittwoch hat womöglich ein Lastwagen mehrere Warnbaken auf der A 30 bei Emsbüren beschädigt. Ein Auto fuhr durch die Trümmerteile.

gn Emsbüren. In der Nacht zu Mittwoch ist es im Baustellenbereich der Autobahn 30 in Fahrtrichtung Niederlande zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Auto schwer beschädigt wurde. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei meldeten gegen 4.35 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer Trümmerteile in der Baustelle zwischen Salzbergen und dem Schüttorfer Kreuz. Die Autobahnpolizei stellte fest, dass kurz vor dem Schüttorfer Kreuz drei Warnbaken beschädigt wurden und Trümmerteile auf den beiden Fahrstreifen lagen.

„Diese Beschädigungen dürften nach den Ermittlungen der Polizei von einem bislang unbekannten Lastwagen verursacht worden sein, der die Baken vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug überfuhr“, teilt die Polizei mit. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Rheine, der die Trümmerteile zu spät sah, fuhr mit einem VW Passat über das Trümmerfeld und beschädigte laut Polizei dabei das Auto erheblich. Der Fahrer verletzte sich nicht.

Der Wagen musste abgeschleppt werden und war nicht mehr fahrbereit. Nach ersten Feststellungen könnte es sich um einen Lastwagen der Marke Volvo handeln. Die Trümmerteile wurden von der Autobahn entfernt, sodass der Verkehr wieder gefahrlos laufen konnte. Der entstandene Sachschaden an den Warnbaken wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den verursachenden Lastwagen geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Lingen unter Telefon 0591 870 zu melden.