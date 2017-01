Auto fährt auf A31 bei Lohne gegen Streufahrzeug

fsu Lohne/Emsbüren. Gegen 22.30 Uhr am Sonntagabend fuhr ein Auto auf der A 31 zwischen Emsbüren und Lohne in Fahrtrichtung Norden auf ein Streufahrzeug auf. Der Autofahrer verletzte sich nicht dabei, an seinem Wagen entstand allerdings Totalschaden. Wie es zu dem Unfall genau kam, ist noch unklar. Derzeit schneit es in Teilen der Grafschaft. Nach dem Unfall kam es zu keinen Verkehrsverzögerungen, da beide Fahrzeuge in einer Nothaltebucht halten konnten.

