dpa Münster. Ein Auto ist in Hessen ungebremst in eine Fußgängergruppe gefahren. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Der 66-jährige Fahrer des Wagens hatte am Abend die Fußgänger zu spät gesehen, als sie die Straße bei Münster im Kreis Darmstadt-Dieburg überquerten, wie die Polizei mitteilte. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt, der dritte leicht. Der Autofahrer trug keine Verletzungen davon. In seinem Atem wurde eine Alkoholkonzentration von 0,7 Promille festgestellt.