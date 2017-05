Auto rast in Berliner U-Bahn-Station: Vier Schwerverletzte

Feuerwehrleute versorgen in Berlin am U-Bahnhof Bernauer Straße einen Verletzten. Foto: Paul Zinken

Rettungskräfte und Einsatzfahrzeuge am U-Bahnhof Bernauer Straße in Berlin. Foto: Paul Zinken

dpa Berlin. Bei einem Verkehrsunfall in Berlin, bei dem ein Auto in eine U-Bahn-Station gerast ist, sind vier Menschen schwer verletzt worden. Zudem erlitten zwei am Bahnsteig stehende Fahrgäste leichte Verletzungen.

Der 19-jährige Autofahrer habe am Freitagabend an einer Kreuzung an der U-Bahn-Station Bernauer Straße eine Radfahrerin gestreift und dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Wagen fuhr die Treppe der U-Bahn-Station hinab und blieb erst auf dem Bahnsteig stehen.

Die 21 Jahre alte Radfahrerin wurde an Kopf und Rumpf schwer verletzt. Der Autofahrer und sein 20-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen an Kopf, Rumpf und Rücken. Auch ein 28-jähriger Passant, der vor dem Eingang zum U-Bahnhof stand, wurde schwer verletzt. Alle Vier wurden in Krankenhäuser gebracht. Auf dem Bahnsteig erlitten ein 28-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau leichte Verletzungen.

Wie es genau zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt. Unklar war, ob der Fahrer des Kleinwagens möglicherweise zu schnell unterwegs war. Dass er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, schließt die Polizei derzeit aus.

Am Unfallort war ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Darunter waren auch schwer bewaffnete Polizisten, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Am frühen Samstagmorgen war die Spurensicherung abgeschlossen und die Feuerwehr zog den Unfallwagen mit einem Drahtseil aus dem U-Bahnhof.