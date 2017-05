Autofahrer will Freund helfen und überfährt ihn

dpa Mainbernheim. Ein Autofahrer hat einem gestürzten Bekannten helfen wollen - und den Mann dabei aus Versehen überfahren und schwer verletzt. Der 29-Jährige war mit seinem Wagen in der Nacht im bayerischen Mainbernheim unterwegs, als er den in den Straßengraben gestürzten Radfahrer bemerkte. Der Polizei zufolge erkannte er seinen Freund, bremste und fuhr ein Stück rückwärts. Dabei überfuhr er den 25 Jahre alten Mann, der inzwischen die Böschung wieder hinaufgeklettert war. Laut Polizei könnte Alkohol die Ursache für den Sturz in den Straßengraben gewesen sein.