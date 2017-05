Portemonaie und Navi gestohlen: Unbekannte haben am Montagabend zwei Autos am Kurzentrum aufgebrochen.

Autos am Kurpark in Bad Bentheim aufgebrochen

gn Bad Bentheim. Zwei geparkte Autos wurden am Montag in der Zeit von 18.30 Uhr bis 22.15 Uhr auf dem Parkplatz des Kurzentrums aufgebrochen. An beiden Autos wurde die Seitenscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Aus einem VW Up wurde ein Portemonnaie gestohlen. Aus einem VW Touran bauten die Täter das Radio- und Navigationsgerät aus. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter Telefon 05922 9800 in Verbindung zu setzen.