Autos stoßen auf L 67 bei Wietmarschen zusammen

Wietmarschen. Bei einem Unfall am Dienstagmorgen gegen acht Uhr sind zwei Frauen und ein Mann auf der Dalumer Allee in Wietmarschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor eine 24-Jährige aus Wietmarschen die Kontrolle über ihren Nissan und prallte mit einem entgegenkommenden Opel Astra zusammen. Die Frau war aus Wietmarschen kommend in Richtung Dalum unterwegs. Als sie von einem Motorrad überholt wurde, erschrak sie sich so sehr, dass sie mit ihrem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend auf die Gegenspur geriet. Der entgegenkommende Opel Astra kippte nach dem Aufprall auf die Seite. Der 36-jährige Fahrer und seine 37-jährige Beifahrerin aus Oberlangen sind nach Angaben der Polizei leicht verletzt worden, sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die 24-Jährige ist ebenfalls leicht verletzt worden und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus nach Nordhorn gebracht. Beide Autos wurden schwer beschädigt.