Autos stoßen frontal zusammen: Zwei Verletzte

hlw Lingen. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag im Lingener Stadtteil Heukampstannen haben sich zwei Autofahrerinnen verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte eine 49-jährige Frau aus Altenlingen mit ihrem VW Passat gegen 13 Uhr von der Waldstraße nach links in die Straße Schwarzer Weg abbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich eine ihr entgegenkommende 53-jährige Autofahrerin aus Haselünne, die mit ihrem Mercedes auf der Waldstraße stadtauswärts unterwegs war. Als die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, wurden beide Fahrerinnen schwer verletzt. Sie kamen in Rettungswagen in das Lingener Krankenhaus, das sie später wieder verlassen konnten. (...)

An beiden Autos ist durch den Verkehrsunfall Totalschaden entstanden. Die Feuerwehr nahm auslaufendes Öl und Kühlmittel auf. Die Waldstraße war für rund eine Stunde gesperrt.

Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Samstag in Lingen. Zwei Autos stießen zusammen, beide Fahrerinnen verletzten sich dabei schwer. Der Grund für den Unfall steht bereits fest.

