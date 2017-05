dpa Berlin. Der britische Physiker und Informatiker Tim Berners-Lee ist mit dem diesjährigen Axel Springer Award geehrt worden. Der 61-Jährige wurde am Abend in Berlin ausgezeichnet. Berners-Lee gilt als Erfinder des World Wide Web. So entwickelte er unter anderem die Hypertext Markup Language (HTML), ohne die es das Web in seiner heutigen Form nicht gäbe.