Aylin Celic gewinnt die Goldene Spindel

Nordhorn. Zum zweiten Mal war die Alte Weberei am vergangenen Freitag Ort eines live ausgetragenen Sängerwettstreits. Beim „2. Nordhorner Song-Slam“ wetteiferten nach der kurzfristigen Absage der in Enschede beheimateten Sängerin Paper Wolfe noch vier junge Singer/Songwriter um die Gunst des rund 150 Zuhörer zählenden Publikums. Die Moderation des Abends lag in den bewährten Händen von Marian Heuser, der in seiner Vorauswahl für eine bunte Mixtur von Songinhalten und Spielweisen gesorgt hatte. Nachdem eine siebenköpfige Publikumsjury mit Wertungstafeln in einer Punktzahl zwischen 1 und 10 ausgestattet war, konnte die Vorrunde beginnen, in der alle Bühnenakteure in jeweils neu ausgeloster Reihenfolge zwei Songs zu Gehör brachten.

Als erster Teilnehmer stimmt der Münsteraner Liedermacher „Don Simon und das Monopol“ einen zum Mitschnippen einladenden Song über die für ihn komischste Zeit im Jahr, den Sommer an. Sein „Menschenhassen im Sommer“ badet in Ironie und Regengüssen. Verhaltener Applaus eines nach langen Wintermonaten sonnenhungrigen Publikums. 37 Punkte. Es folgt Edy Edwards aus Dortmund, der zunächst durch sein mit schrillen Mustern und wildbunten Hawaiifarben versehenes Hemd auffällt. „Meine Oma hat gesagt, sieht flott aus“. Nicht ganz so flott dann sein erster Song „Sternehochjauchzend“. Ein Ausflug in die Gefühlswelten eines jungen Männerlebens zwischen Liebe, Sucht, Rausch, Ein- und Zweisamkeiten. 39 Punkte.

Aufrüttelnder Protestsong

Ein Bluessänger betritt die Bühne. Bad Temper Joe, der „Schlechte Laune Joe“ aus Bielefeld gibt sich ein wenig wortkarg und zugeknöpft. Für ihn gibt es zwei Arten von Blues: traurige und ganz traurige Songs. Mit rauer Bluesstimme und auf den Knien liegender Lap-Steel-Gitarre singt und spielt er seinen „Sleeping Giant Blues“. Faszinierende Bottleneck-Klänge im Gewand des klassischen Country-Blues. Der Song: pure Blues-Aufschneiderei. Das Publikum will ihn glücklich machen. 42 Punkte. Von einem Land, in dem derzeit viele den Blues haben, erzählt die einzige weibliche Songschreiberin im Wettbewerb, Aylin Celik aus Düsseldorf. „Amerika“ ist der Titel eines aufrüttelnden Protestsongs, in dem sie ihre Kritik am Sozial- und Gesellschaftssystem der USA artikuliert. Ein wenig unterkomplex, aber mit einiger Resonanz im Publikum. 41 Punkte.

Die zweite Runde beginnt erneut mit Don Simon, der in einem aus 120 Partizipien bestehenden Lied über böse Träume zwischen Kindheit und Erwachsensein philosophiert. Ein wenig zu selbstbezogen und intellektuell. Don Simon verpasst das Finale.

In die Herzen des Publikums gesungen

In das zieht Bad Temper Joe mit der anrührenden Bluesballade „Sweet Marie“ ein, die den mürrischen Fahrensmann von seiner romantischen Seite zeigt. Allein das an Ry Cooder-Filmmusiken erinnernde, pure Einsamkeit illustrierende Bottleneck-Intro sind zehn Punkte wert. Ein Bluessong, der sichtlich auch jüngeren Menschen im Publikum gefällt. 43 Punkte, Finalteilnahme. Ganz anders Aylin Celik. Entwaffnend freundliche Publikumsansprache und beseelter Singer/Songriter-Pop. Mit fast überschwänglicher Leidenschaft besingt sie in „Plastic Curtains“ eine Welt, die droht, Feuer zu fangen. Trifft die Stimmungslage vieler Zuhörer. 43 Punkte, Finaleinzug.

Als letzter Sänger in Runde 2 dreht Edy Edwards auf. Sein Uptempo-Song „Was man so hört“ erweist sich als veritabler Kohlenpott-Rocker. Ein „Crowdpleaser“ zum Mitsingen. „Was man so über sich hört / hat mich noch nie gestört“ – eine Auffassung, die das Publikum teilt. Mit gleicher Gesamtpunktzahl wie Aylin Celik landet auch er im Finale.

In der Finalrunde schwächelt Bad Temper Joe, dessen „Talking 21st Century Telephone Blues“ in Inhalt und musikalischer Ausführung als „Null-AchtFünfzehn“-Blues daherkommt. Nicht anders ergeht es Edy Edwards, der seine gefühlige Seite mit Zeilen wie „ich langweile mich, weil’s hier so einsam ist“ besingt. Dagegen gelingt es Aylin Celik, die Herzen des Publikums mit einem feinfühligen Song über Sprechen und Sprache, über „tanzende, rennende, protestierende, krachende, liebevolle und in der Nacht leuchtende Worte“ zu erobern. Zum guten Schluss wird sie mit dem lautesten Publikumsapplaus zur Siegerin und damit zur Gewinnerin der „Goldenen Spindel“ ausgerufen.

