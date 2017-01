Die Unterführung in Bad Bentheim wird ab Mittwoch, 1. Februar, wieder für fünf Monate voll gesperrt sein. Nach der Winterpause nimmt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Arbeiten wieder auf.

B403-Bauarbeiten werden am 1. Februar fortgesetzt

gn Bad Bentheim. Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 403 in der Unterführung in Bad Bentheim werden ab Mittwoch, 1. Februar, fortgesetzt. Das gab die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nun bekannt. Die neue Sperrung wird für fünf Monate andauern. Die Umleitung soll, wie im Herbst auch, über die Autobahn und über Schüttorf führen. Die Unterführung in Bad Bentheim war während der Winterpause wieder freigegeben worden.

Die Fortsetzung der Arbeiten erfordert nun wieder eine Sperrung. „Um den Aufbau der Rad- und Gehwege schadlos entnehmen zu können, muss das Bauwerk mit einem Gegengewicht ballastiert werden. Dies ist erforderlich, da das Bauwerk ansonsten im anstehenden Grundwasser aufschwimmen würde. Eine Absenkung des Grundwasserstandes ist aufgrund der geologischen Verhältnisse nicht durchführbar. Bei der Geh- Radwegsanierung wird eine Ballastierung auf der Fahrbahn erforderlich. Während dieser Arbeiten ist das Bauwerk für den Verkehr voll gesperrt“, teilt die Landesbehörde mit. Einzig für die Radfahrer und Fußgänger werden Querungshilfen bei der Baustelle vorgesehen.

Der Bauvertrag umfasst die Erneuerung des Entwässerungssystems sowie die Instandsetzung der Bauwerksfugen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Juni andauern. Eine Beschilderung der Umleitungsstecken wird zurzeit aufgestellt.