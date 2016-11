Die gute Nachricht: Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 403 in Bad Bentheim nähern sich dem vorläufigen Ende. Die schlechte Nachricht: Im kommenden Jahr stehen weitere Baustellen an.

B403-Unterführung in Bad Bentheim ist bald frei

Bad Bentheim. Die seit August andauernden Bauarbeiten auf der Bundesstraße 403 in der Unterführung der Bahngleise in Bad Bentheim neigen sich dem vorläufigen Ende zu. Mitte Dezember soll die Sperrung aufgehoben werden, sagt Andre Feldschnieders, Projektverantwortlicher der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit Sitz in Lingen, im GN-Gespräch.

Der Stand ist derzeit so, dass auf der Spur Richtung Bad Bentheim in der kommenden Woche die abschließende Asphaltdecke fertiggestellt werden soll, dann sollen auch die als Gegengewichte genutzten Pflastersteine auf dem Geh- und Radweg am Aufgang zum Bahnsteig entfernt werden.

Die Paletten mit Pflastersteinen dienen derzeit als Auftriebssicherung, da der Wasserstand im Trogbereich sehr hoch ist und eine Grundwasserabsenkung durch alternative technische Maßnahmen nicht in Frage kam, erklärte Feldschnieders.

Stand deswegen vor Kurzem das Wasser in der Unterführung oder lag es an den starken Regenfällen? Das lag wahrscheinlich am Regen, meint Feldschnieders. Und damit hängen auch die Bauarbeiten auf der B 403 generell zusammen. Sie seien notwendig geworden, da die Fugenabdichtungen sowie die Abdichtung der Fahrbahnen erneuert werden mussten.

Vollsperrung im Frühjahr

Wenn ab Mitte Dezember wieder beide Spuren für den Verkehr freigegeben werden, erfolgt eine witterungsbedingte Baupause. Frühestens im Januar oder Februar gehe es dann in die nächste Bauphase. Dann sollen auf beiden Seiten die Geh- und Radwege erneuert werden. Dazu muss aber wieder ein Gegengewicht installiert werden – und zwar mitten auf der Straße, sodass der Verkehr die Unterführung nicht befahren kann. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Wenn die Geh- und Radwege fertiggestellt sind, erfolgt die Sanierung der Fahrspur aus Bad Bentheim in Richtung Nordhorn. Dazu wird dann wieder eine Straßenseite gesperrt und der Verkehr per Ampel geregelt. Autofahrern stehen also im kommenden Jahr weitere Behinderungen bevor. Über das genaue Vorgehen und die Umleitung soll allerdings rechtzeitig informiert werden.

Bohren zum Überprüfen der Bauarbeiten

Übrigens haben die zwischenzeitlich durchgeführten Bohrungen auf der B403 den Zweck, die Qualität der fertiggestellten Bauarbeiten zwischen der Unterführung und der Autobahnanschlussstelle zu kontrollieren. „Wir prüfen, ob der Auftragnehmer alles richtig gemacht hat“, sagt Andre Feldschnieders. Dazu werde die Dicke und Beschaffenheit der Asphaltschicht anhand von Stichproben analysiert. Bisher gebe es keine Hinweise auf Baumängel.