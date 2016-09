Bad Bentheim belohnt sich nicht für gute Leistung

Bad Rothenfelde. Eine ärgerliche Auswärtsniederlage hat der SV Bad Bentheim am Sonntag in der Fußball-Landesliga einstecken müssen. Beim Tabellenführer SV Bad Rothenfelde zeigte der Aufsteiger eine starke Leistung – und stand nach der 1:2 (1:2)-Niederlage dennoch mit leeren Händen da.

Die ersten Minuten gehörten dem Spitzenreiter, der das Duell zunächst kontrollierte, ohne zu großen Gelegenheiten zu kommen. Die erste Chance verwertete der Klassenprimus dann sofort: Nach einem abgewehrten Freistoß flankten die Hausherren die Kugel ein zweites Mal vor das SVB-Tor und Patrick Fiß wuchtete den Ball per Kopf aus zehn Metern zum 1:0 in den Winkel (18.). Zu diesem Zeitpunkt spielten die Bad Bentheimer gerade in Unterzahl, da Lando Kiewit an der Seitenlinie behandelt werden musste. Der Außenverteidiger musste kurz darauf mit einer Bänderverletzung ausgewechselt werden.

Die Reaktion der Gäste auf den Rückstand stimmte: Erst kamen sie zu einer Doppelchance für Sebastian Schmagt und Jörg Husmann (31.), dann schlugen sie zu, nachdem auch Bad Rothenfelde einen Pfostenschuss verbucht hatte (36.): Schmagt zog von rechts nach innen und traf mit einem Schuss in die kurze Ecke zum 1:1 (38.). „Leider hat der Ausgleich nur drei Minuten gehalten“, sprach SVB-Betreuer Christian Harink den Knackpunkt an. In der 41. Minute kam wieder ein hoher Ball auf Patrick Fiß, der erneut per Kopf traf.

Nach dem Seitenwechsel probierten die Bentheimer alles, während Bad Rothenfelde nicht mehr als nötig tat. Bei einem Flachschuss von Jörg Husmann (75.) und einem Versuch von Sebastian Schmagt (83.) reagierte der Keeper der Hausherren hervorragend. Und ein Schlenzer von Florian Roggmann landete auf dem Lattenkreuz (89.), sodass sich die Gäste am Ende über das fehlende Glück ärgern mussten.

