Bad Bentheim ist bei Besuchern sehr beliebt

Bad Bentheim. Bad Bentheim hatte 2016 mit rund 570.000 Übernachtungen einen Rekordbesuch zu verzeichnen: Über eine solche Entwicklung freut sich nicht nur die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Volker Pannen und dem Ersten Stadtrat Heinz-Gerd Jürriens an der Spitze. Vor allem, weil nicht nur die Patienten der Fachklinik zu diesem Rekord beitragen, sondern auch der Ferienpark und die Hotels. Das schlage sich auch in den Kurbeiträgen nieder, die die Einnahmeseite der Stadt stärken.

Neues Stadtentwicklungskonzept

Aber auch die Stadtentwicklung ist nach Ansicht von Volker Pannen in den zehn Jahren seiner Amtszeit vorangekommen. Dabei habe sich das erste unter großer Bürgerbeteiligung entstandene Stadtentwicklungskonzept 2020 als hervorragende Basis für die politische Arbeit des Rates entpuppt. „Damit haben wir nicht nur frühzeitig die überall geforderte Bürgerbeteiligung in die Tat umgesetzt, auch die Stadtsanierungsprojekte und die Dorferneuerung wären ohne dieses Konzept nicht zu realisieren gewesen“, so der Bürgermeister. Die Auftaktveranstaltung für die Fortschreibung des jetzigen Konzeptes soll am 25. April sein, die Kampagne soll bis Juni dauern. Am 25. September ist die Verabschiedung des Stadtentwicklungskonzeptes im Rat vorgesehen, also nach dem „großen Event“ Stadtschützenfest (2. bis 10. September). Es sind drei Schwerpunkte vorgesehen: schulische/außerschulische Bildung, Jugend, Soziales und Sport, Tourismus und Kultur sowie räumliche und verkehrliche Infrastruktur. Die Abschlussveranstaltung ist für den 17. Juni geplant.

Kaiserhof, Schulte-Kolthoff, Turnhalle, Straßen

Bis zum Herbst gibt es aber noch viel Arbeit, nicht nur beim Kaiserhof soll es vorangehen, die Bauleitplanung für den Bereich Schulte-Kolthoff soll dann auf den Weg gebracht sein. Außerdem soll bis zum Frühjahr schon geklärt sein, wie es dem Paulinenkrankenhaus weitergehen soll, die Entscheidung über den Standort für die neue Sporthalle soll bis Mitte 2017 feststehen (mithilfe einer Standortanalyse eines externen Büros). Auch bei Straßen (Nordhorner Weg und Klosterstraße) soll einiges passieren sowie bei den Fußwegen, wenn das Glasfaserkabel verlegt wird, um eine bessere Infrastruktur zu gewährleisten.

Veränderungen in Gildehaus

Im Kirchspiel Gildehaus soll das Dorfzentrum entwickelt werden, mit einem Verwaltungsangebot für Gildehaus. Bei den Landgemeinden ist das Dorfgemeinschaftshaus in Achterberg an der Reihe und soll saniert werden, außerdem erhält die SG Bad Bentheim neue Kabinen.

Blick ins Jahr 2018

Es gibt auch übergreifende Themen: Die Verwaltung will erstmals einen Doppelhaushalt für 2018/19 vorlegen, was verwaltungsintern eine Arbeitsentlastung bedeute, das Marketing für die Stadt und die Touristinformation soll konzentriert werden und mit einem Corporate Design, also einem einheitlichen Erscheinungsbild, ergänzt werden. „Know-How“ soll aufgebaut werden, um Vorarbeiten für das „E-Government“ zu leisten, damit die Bürger bürokratische Leistungen elektronisch nutzen können. Damit könnte in zehn Jahren Personal eingespart werden angesichts der Altersstruktur mit zahlreichen Beschäftigten über 50 Jahre. Auch die städtische Homepage wird überarbeitet.

Bauamts-Gebäude steht zum Verkauf

Nicht zuletzt soll aber die Innenstadt vorangebracht werden, seit dem Amtsantritt von Volker Pannen als Bürgermeister ein Dauerthema. Eine Möglichkeit biete sich, weil das Bauamt bis Ende des Jahres ins Hauptgebäude umziehen will, während das Sozialamt ins umgebaute und sanierte Zollgebäude am Bahnhof als Mieter einzieht. Im alten Bauamts-Gebäude aus dem Jahr 1876 kann sich der Bürgermeister eine gastronomische Nachnutzung vorstellen. Der neue Eigentümer müsste laut Verkehrswertgutachten etwa 130.000 Euro für den Kauf des Gebäudes einkalkulieren. „Entscheidend für den Verkauf wird nicht der Erlös sein, sondern das vorgelegte Konzept“, betont Volker Pannen.

Was wird aus der Pauline?

Eine dauerhafte Lösung wird auch für das Paulinenkrankenhaus gesucht. Es gibt zwar eine Bestandsgarantie bis 2022, aber angesichts der verworfenen Pläne, mit Millionenförderung vom Land neue OP-Säle zu schaffen, laufen zurzeit intensive Gespräche mit dem Mathias-Spital in Rheine als Träger, der Euregio-Klinik in Nordhorn und der Fachklinik Bad Bentheim, deren orthopädische Reha-Abteilung durch die 41 orthopädischen Akut-Betten der „Pauline“ profitieren. Auch zu Privatkliniken soll Kontakt aufgenommen werden, ob von dieser Seite ein Interesse besteht. „Wir setzen weiter auf den Gesundheitsstandort Bad Bentheim, der sich einen exzellenten Ruf erworben hat“, betont der Bürgermeister, denn die Marke „Orthopädie Bad Bentheim“ habe sich etabliert. Geplant ist derzeit, die Mitgliederversammlung des Trägervereins der „Pauline“ möglichst Anfang Februar über den Stand der Dinge zu informieren. Schließlich gehe es auch um Arbeitsplätze, so die Verwaltungsspitze. Insofern habe auch die Stadt ein großes Interesse und sieht nicht nur den Trägerverein in der Pflicht.

Platz neben dem Rathaus

Neue Pläne für die Bebauung neben dem Rathaus sollen in der Bauausschusssitzung am 25. Januar präsentiert werden. Sie sollen nach der Kritik vor allem von der Mehrheitsgruppe verträglicher ausgefallen sein, als der zunächst vorgesehene „Turm“. „Natürlich müssen wir der Eigentümerin des Grundstückes und ihrem Architekten die Chance geben, neue Pläne vorzulegen, die die Kritik berücksichtigen“, sagte Pannen. Ein städtebaulicher Wettbewerb, um ganz neue Ideen ins Spiel zu bringen, wäre problemlos nur dann möglich, wenn die Stadt Eigentümerin des Grundstückes wäre.