Bad Bentheim: Letzte Phase für Baustelle an B 403

An der B 403 in Bad Bentheim beginnt die letzte Bauphase: Die Arbeiten zwischen der Unterführung und der L 39 sollen am Donnerstag starten.

Bad Bentheim. Die Bauarbeiten an der B 403 in Bad Bentheim sollen am Donnerstag in die letzte Bauphase gehen. Eine entsprechende GN-Anfrage bestätigte Ludwig Faber von der Bauaufsicht. Die B 403 ist dann zwischen der Bahnunterführung und der L 39 gesperrt. „Die Anlieger haben wir schriftlich über die für sie eingerichtete Umleitung über einen Behelfsweg informiert“, sagte Faber.

Wer von Bad Bentheim nach Nordhorn möchte, oder umgekehrt, muss die bekannten Umleitungen über Gildehaus und Schüttorf nehmen. Die Strecke ab dem Knotenpunkt Kurbad bis zur Unterführung ist laut Faber fertiggestellt und wieder freigegeben. Beendet sein werden die Bauarbeiten voraussichtlich am Freitag, 14. Oktober.