Bad Bentheim rüstet sich für die Zukunft

gn Bad Bentheim. „Neben meinem Schreibtisch lag es stets in den letzten Jahren. Und hineingeschaut habe ich beinahe wöchentlich.“ Mit dieser Aussage beschreibt Bad Bentheims Bürgermeister Volker Pannen die große Bedeutung des im April 2008 beschlossenen Stadtentwicklungskonzeptes „Bad Bentheim 2020“. Der seinerzeit durch den Ratsherrn Michael Aßmann angeregte und durch den Stadtplaner Horst Heinicke moderierte Prozess war mit seinem Ergebnis grundlegend für die – unter anderem durch Dorferneuerung und Stadtsanierung geprägte – Entwicklung der Burgstadt in den vergangenen Jahren. Vor allem das städtische Leitbild mit seinen Bestandteilen „Aktive Bürgergesellschaft, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit, Familienfreundlichkeit“ hat Bad Bentheim aus Sicht des Bürgermeisters geformt.

Konzept soll neuen Schub für die Stadt bringen

Nun sollen dieses Leitbild und die Leitlinien der Stadtentwicklung aktualisiert werden. Ziele sind nicht nur eine nochmals verbesserte Steuerung des Haushaltes, sondern auch ein neuer Entwicklungsschub und die Nutzung aktueller Chancen, heißt es von Seiten der Stadt. Als Beispiel nennt Volker Pannen das neue Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“, in das die Stadt nur auf der Grundlage entsprechender Vorarbeiten aufgenommen werden könne. Aber auch die erstellte Verkehrsuntersuchung soll fortgeschrieben werden: Neue Schwerpunkte sieht der Bürgermeister hier in der Verkehrssicherheit an bekannten Gefahrenstellen, in einer gezielten Untersuchung zum Radverkehr und einem Parkraumkonzept für die innerörtlichen Bereiche von Bad Bentheim und Gildehaus.

Entwickler, Planer und Bürger mit im Boot

„Bad Bentheim 2035“ wird in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung durch Schulten Stadt- und Raumentwicklung (SSR) aus Dortmund erstellt. Für die Verkehrsuntersuchung ist der bereits 2008 beteiligte Verkehrsplaner Lothar Zacharias aus Hannover verantwortlich. Das Konzept soll – nach einer Beschlussfassung des Rates zu seinen wesentlichen Inhalten am 25. September – bis Ende 2017 fertiggestellt sein. Basis ist erneut ein umfangreicher Dialogprozess mit der Bürgerschaft. Die so gesammelten Ideen sollen zusammen mit der Expertise externer Fachleute sowie den Einschätzungen von Rat und Verwaltung die Inhalte von „Bad Bentheim 2035“ bestimmen. Die Kosten für die Erstellung der Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes belaufen sich laut Volker Pannen auf rund 120.000 Euro. Jeweils ein Drittel davon übernehmen der Bund und das Land.

Startschuss fällt am 24. April

Bei einer zentralen Auftaktveranstaltung und bei vier sogenannten Werkstätten können sich Interessierte für das Zukunftskonzept engagieren – auch von zuhause aus. Auf einer „WIKImap“ – einem interaktiven Stadtplan – können per Kommentar wichtige Handlungserfordernisse in den Prozess eingespeist werden. Der Startschuss fällt am Montag, 24. April, um 19 Uhr im Kurhaus. Die ganztägigen Zukunftswerkstätten werden jeweils sonnabends, am 13. und 20. Mai sowie am 10. und 17. Juni, jeweils zwischen 9 und 13 Uhr stattfinden. Die Veranstaltungsorte werden in den jeweiligen Ankündigungen mitgeteilt. Die „WIKImap“ sowie Informationen zum jeweils aktuellen Planungsstand, zu den Terminen und zu nächsten Schritten finden Interessierte demnächst auf der Homepage www.zukunft-badbentheim.de.