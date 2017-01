16.200 Menschen wohnen in Bad Bentheim. „Klein aber fein“, findet Bürgermeister Dr. Volker Pannen. Beim Neujahrsempfang blickte er mit Zuversicht in die Zukunft. „Bad Bentheim ist auf einem guten Weg“, meint Pannen.

Bad Bentheimer an Stadtentwicklung beteiligen

Bad Bentheim. „Glück in’t nije Joar“, war wohl der häufigste Wunsch beim Neujahrsempfang der Stadt Bad Bentheim am Sonntagnachmittag. Die Stadtverwaltung hatte in den Treff 10 geladen, um auf das kommende Jahr zu blicken. „Bad Bentheim ist auf einem guten Weg“, sagte Bürgermeister Dr. Volker Pannen in seiner Neujahrsansprache.

„Klein aber fein“

Die Stadt sei mit gut 16.200 Einwohnern zwar eine ländliche Gemeinde, die jedoch über eine gute Infrastruktur verfüge, die mit der Übernahme des Bahnhofes durch die Bentheimer Eisenbahn nun sogar noch verbessert werde. „Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Kleinstadt die Verbindung zwischen den Metropolen Berlin und Amsterdam ist“, meinte Pannen. Durch die Investitionen der Bentheimer Eisenbahn sei der IC-Haltepunkt gesichert, 2018 sollen auch ICEs in der Burgstadt halten.

„Pauline“

Bad Bentheim hat viele Qualitäten, findet Pannen: „Wir müssen anders als viele andere Kleinstädte keinen Ärztemangel beklagen. Auch das hat wohl mit der guten Infrastruktur und den zwei Kliniken zu tun.“ 2017 müssten der Rat und die Verwaltung viel Energie aufwenden, um den Gesundheitsstandort Bad Bentheim zu erhalten und das Paulinenkrankenhaus zu sichern. „Wir haben einige Ideen und wollen zumindest die Orthopädie als Markenzeichen der Stadt erhalten“, sagte Pannen. Schon im Februar sollen dazu erste Entscheidungen auf der Mitgliederversammlung gefällt werden.

„Sportvereine“

Zum Gesundheitsimage der Stadt passten, Pannens Meinung nach, auch die geplanten Investitionen in die Sportstätten der Sportvereine SG Bad Bentheim, SV Bad Bentheim und TuS Gildehaus. Schließlich seien beinahe 4000 Bad Bentheimer und Gildehauser in diesen Vereinen aktiv.

Weitere wichtige Entscheidungen zur Entwicklung Bad Bentheims sollen im neuen Stadtentwicklungskonzept festgehalten werden. Dieses soll im Frühjahr mit Bürgerbeteiligung entstehen und einen „Fahrplan“ für die kommenden Jahre vorgeben. Dazu gehörten nicht nur soziale Beiträge, sondern auch räumliche Ideen. „Ein Projekt aus der Stadtsanierung, das uns beinahe neun Jahre begleitet hat, findet nun langsam seinen Abschluss. Der Hof Schulte-Kolthoff und damit der westliche Ortsausgang wird neu gestaltet. Im vergangenen Jahr haben wir dafür die Verträge letztendlich unterschrieben“, sagte Pannen.

Bürgermeinung einbeziehen

Gerade die Meinung der Bürger sei bei der Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzepts wichtig. „Wir müssen die Diskussionskultur erhalten, aber auch darauf achten, dass das Gemeinwohl im Vordergrund steht und nicht die lauteste Facebookmeldung“, sagte Volker Pannen. Wie stark Bad Bentheims Gesellschaft sei, habe sich auch im Frühjahr des vergangenen Jahres gezeigt, als die Stadt Asylbewerber in 75 angemietete Wohnung untergebracht hat. „Zur Versorgung der Zuwanderer haben viele ehrenamtliche Paten beigetragen, denen man nur für ihre Arbeit danken kann“, sagte Pannen.

Einfluss von Außen

2017 sei ein spannendes Jahr mit Wahlen unter anderem in den Niederlanden und Frankreich, die auch Einfluss auf das Leben in der Grafschaft haben werden. „Die Menschen wünschen sich Sicherheit und daher bin ich sehr froh, dass die Bundespolizei sich mit einem Neubau zum Standort Bad Bentheim bekennt“, meinte Pannen. Somit habe Bad Bentheim weiterhin vier Polizeistreifen.

Musikalischer Rahmen

Zum Schluss dankte der Bürgermeister Bodo Wolff und Fabian Bitter, die sich wieder einen Neujahrsempfang gewünscht hatten und maßgeblich an der Organisation im Treff10 beteiligt waren.

Das Duett „Lapis Lazuli“ mit Uta Preckwinkel und Paul Driessen begleitete den gemütlichen Teil des Neujahresempfangs mit Sekt, Kaffee, Kuchen und Gesprächen.