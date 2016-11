Bad Bentheimer erhält Wissenschaftspreis

Bad Bentheim. Große Ehre für Dr. Thiemen Boll aus Bad Bentheim. Der 33-Jährige wurde kürzlich für seine Dissertation mit dem Lennart-Bernadotte-Preis für Landespflege ausgezeichnet. Die Verleihung des Preises, der mit 5000 Euro dotiert ist, fand auf der Insel Mainau am Bodensee statt. „Die Veranstaltung war super und sehr festlich“, sagte Boll im Gespräch mit den GN.

Worum geht es in seiner Doktorarbeit? „Auswirkungen des Dendromassenbaus in Kurzumtriebsplantagen auf die ästhetische Qualität und die Erholungseignung der Landschaft“, lautet der Titel der wissenschaftlichen Arbeit. Vereinfacht ausgedrückt behandelt Boll darin die Auswirkungen des Anbaus von schnellwachsendem Gehölz, das – verarbeitet als Hackschnitzel – als Bioenergieerzeuger verwendet werden kann. Eine Alternative zum Maisanbau für die umstrittenen Biogasanlagen.

Der Bad Bentheimer, der 2003 sein Abitur am BurgGymnasium ablegte, arbeitete nach seinem Studium der Landschafts- und Freiraumplanung an der Universität Hannover als wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen Institut für Umweltplanung. „Dort habe ich bereits an einem Forschungsprojekt zu diesem Thema mitgearbeitet“, sagt Boll.

Biogas aus Energiepflanzen

Das Forschungsprojekt startete 2010 – in dem Jahr, als Boll gerade sein Studium abgeschlossen hatte. Die Erzeugung von Biogas aus Energiepflanzen nahm zu dieser Zeit stark zu, gefördert durch das Erneuerbare Energien Gesetz. „In dem Forschungsprojekt haben Landwirte mitgemacht, die das Gehölz angebaut haben, Vertreter von Kommunen oder Vertreter von Vattenfall, die Kraftwerke damit befeuern“, sagt Thiemen Boll. Ziel dieses Projektes war es, aufzuzeigen, wie die Ausweitung dieses Anbaus durch regionale Initiativen und Kooperationen gefördert, gleichzeitig aber natur- und landschaftsverträglich gestaltet werden kann. „Im Rahmen dieses Forschungsprojektes habe ich dann meine Dissertation geschrieben“, berichtet der Wissenschaftler. Dort schaute er sich insbesondere die landschaftsästhetischen Auswirkungen und die Akzeptanz unter der Bevölkerung an. „Der Unterschied zum Mais ist, dass diese Gehölze drei Jahre wachsen, dann abgetragen werden und anschließend wieder austreiben. Man muss also nicht erneut sähen“, erklärt Thiemen Boll. Das Landschaftsbild werde sich durch den Anbau dieser hochwachsenden Gehölze ändern.

„Summa cum laude“

Für seine Arbeit führte er unter anderem Befragungen durch und fertigte eine 3-D-Visualisierung an. Die Dissertation schloss Boll übrigens mit „summa cum laude“ ab, seine Doktormutter, Prof. Dr. Christina von Haaren, habe ihn dann bei der Lennart-Bernadotte-Stiftung für den Preis vorgeschlagen, berichtet der 33-Jährige. „Herr Boll hat einen fundierten Beitrag zur wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussion der Landschaftsveränderungen durch den Anbau von Energiepflanzen, insbesondere auch den zukünftig zu erwartenden durch den Anbau von Gehölzen in Kurzumtriebsplantagen geleistet“, heißt es in der Verleihungsurkunde. „Herr Dr. Thiemen Boll leistet damit einen wichtigen Beitrag zum notwendigen Ausgleich zwischen Technik, Wirtschaft und Natur im Sinne der ‚Grünen Charta von der Mainau‘“.

Nach dem Abschluss des Forschungsprojektes und der Dissertation wohnt Dr. Thiemen Boll inzwischen in Köln und absolviert ein Referendariat in der Landespflege beim Nordrhein-Westfälischen Umweltministerium, um anschließend im höheren Verwaltungsdienst tätig zu sein. „Beispielsweise kann ich dann in der Naturschutzbehörde arbeiten“, sagt der Preisträger. Aber auch eine Rückkehr in die Wissenschaft sei natürlich möglich. Mit einer solchen Auszeichnung im Lebenslauf stehen einem sicherlich viele Möglichkeiten offen.

Wanderung im Kaukasus?

Und was stellt man mit 5000 Euro Preisgeld an? „Die derzeitige Planung ist ein größerer Urlaub nach dem Referendariat im Juni nächsten Jahres“, sagt Thiemen Boll. Eine Wanderung im Kaukasus ist dabei in der engeren Auswahl.