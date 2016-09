Badepark Bentheim mit Ergebnis sehr zufrieden

Bad Bentheim. „Angesichts der schwankenden Wetterlage sind wir sehr gut zufrieden, dem Kombibad sei Dank“, sagt Marketingchefin Birgit Mahn im Gespräch mit den GN. Die Toptage beim Kombitarif lagen mit mehr als 1200 Gästen alle im August, am Anfang und am Ende des Monats, als das Wetter besonders schön war. Aber es hätte auch schon Wochenenden mit solchen Zahlen gegeben, die nicht mit dem Wetter zu erklären seien, so Mahn.

Synergieeffekte mit Ferienpark

Eine Erklärung wären die steigenden Besucherzahlen im Ferienpark gegenüber. Mit Roompot gibt es schon seit Monaten Verhandlungen darüber, ob durch eine erhöhte pauschale Zahlung für die Feriengäste noch weitere Vergünstigungen möglich wären. Die neuen französischen Besitzer der Ferienpark-Kette hätten offenbar Interesse daran, durch Investitionen gerade in den Bad Bentheimer Ferienpark die Zahlen dort noch weiter zu verbessern, hat die Marketingchefin aus den Gesprächen mit den Mitarbeitern vor Ort erfahren. Das könnte sich dann natürlich auch wieder positiv auf den Badepark auswirken.

Saison nicht vorbei

Ob sich das bisherige diesjährige Ergebnis auch betriebswirtschaftlich günstig ausgewirkt hat, wird noch ermittelt. Erst dann kann nach Auskunft von Birgit Mahn geklärt werden, ob das Entgegenkommen mit neuer Tarifstruktur und gezieltem Freibadtarif nicht nur mehr Gäste angezogen hat, sondern sich auch für den Badepark ausgezahlt hat. Die Frage ist: Kommt das Geld durch die Masse wieder rein? Rund 61.600 Besucher sind es aktuell. Aber die Saison ist ja noch lange nicht zu Ende. „Wir haben schließlich 365 Tage im Jahr geöffnet, an Heiligabend und Silvester aber mit Rücksicht auf die Mitarbeiter nur bis Mittag“, erklärt Birgit Mahn.

Freibadzahlen nicht einzeln erfassbar

Froh ist man, dass die neuen Angebote gut angenommen worden sind. Obwohl 90 Prozent der Badegäste ein Kombiticket gelöst haben und nicht nur das Freibad nutzen wollten. Die genauen Freibadzahlen sind aber aufgrund des Kombitarifes schlicht nicht einzeln erfassbar. Diese Möglichkeit nutzten vor allem die Kinder, aber natürlich nur bei schönem Wetter. Das hielt sich in diesem Sommer aber arg in Grenzen, worunter auch manche Veranstaltung litt, zum Beispiel die RWE-Familienparty, die mit einem Gewitter startete. Trotzdem kamen 700 Leute.

Neue Aktionen

Unter Marketinggesichtspunkten ein Riesenerfolg war zum Einstieg am 1. Mai die Aktion „Mit dem Rad zum Bad“, wo besonders am Nachmittag mit mehr als 1000 Besuchern draußen vor allem die Bad Bentheimer angesprochen werden sollten, die den Badepark bisher nicht wirklich kannten. Genau ermittelt wurden die Zahlen drinnen: Da waren es 700 Gäste, die bei der Aktion „Umsonst und draußen“ mit Freibierangebot neugierig waren. Sehr gut angenommen wurde im Rahmen des Ferienpasses von Kindern das Tagesticket für einen Euro für drinnen und draußen. Dafür gab es eine Zehnerkarte, die 1455 Kinder nutzten. Überhaupt freuen sich die Kinder über die Angebote wie beim Eltern-Kind-Zelten, das wieder ausgebucht war. Aber auch die Erwachsenen können ihren Kindern eine Freude machen, wenn sie etwa den Kindergeburtstag im Badepark finanzieren, bei freiem Eintritt fürs Geburtstagskind. Hier steigen die Zahlen, weil der Tarif gesenkt worden ist und eine Ecke auf der Galerie reserviert ist, wo auch Essbares mitgebracht werden kann. Auch die Frühschwimmergruppe der „DLRG-Delfine“ ziehen nach wie vor dienstags und donnerstags von 6.30 bis 8 Uhr ihre Runden.