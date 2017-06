Badeunfall vermutet: Retter brechen Suche ab

Zahlreiche Rettungskräfte sind am Samstagnachmittag zum Vechtesee in Nordhorn geeilt. Dort wird ein Flüchtling im Wasser vermisst. Die Retter haben ihre Suche auch auf die Innenstadt ausgedehnt.

Um in der Innenstadt nach dem Vermissten zu suchen, machen sich Taucher per Boot auf. Foto: Henrik Hille

Nordhorn. Großalarm am Vechtesee: Von etwa 16.45 Uhr bis 21 Uhr am Samstag waren zahlreiche Rettungskräfte auf der Suche nach einem Flüchtling im Vechtesee. Der 24-jährige in Nordhorn lebende Afghane wird dort im Wasser vermutet, da er am Samstagnachmittag im See baden war.

In Höhe des Strandes am Vechtesee an der Seeuferstraße sollen bereits gegen Nachmittag mehrere Personen gebadet haben. Auch zwei Flüchtlinge sollen dort ins Wasser gegangen sein. Nachdem beide zurück aus dem See kamen, verließ einer den Strandbereich für einen Spaziergang und kehrte erst nach etwa 20 Minuten zurück. Dort fand er zwar die Schuhe, Bekleidung, Sonnenbrille, das Fahrrad und das Handy seines 24-jährigen Begleiters vor, doch der Mann war verschwunden. Daher wird vermutet, dass der Flüchtling, der um die 20 Jahre alt ist, erneut baden gegangen ist und nicht mehr ans Ufer zurückkam.

Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass der Mann nach Angaben seines Bekannten nicht gut schwimmen kann. Die Polizei schließt einen Badeunfall nicht aus.

Großalarm ausgelöst

An dem Einsatz waren etwa 80 bis 100 Personen beteiligt. Die Feuerwehr Nordhorn war mit allen verfügbaren Einsatzkräften am See, die DLRG aus Nordhorn und Lingen war ebenso vor Ort und hat Taucher dabei; außerdem war ein Sonarboot der Feuerwehr Rheine dabei. Damit wurde der Grund des Vechtesees abgesucht. Auch das THW hatte ein Boot mit Sonarunterstützung auf dem See.

Die Rettungskräfte suchten vom Ufer aus, sie waren mit Booten auf dem Wasser und mehrere Taucher waren dabei unter Wasser nach dem Vermissten zu suchen. Im Laufe der Zeit wurde die Suchaktion auch auf die Innenstadt ausgedehnt, da die den See durchströmende Vechte in die Stadt fließt. Die gesamte Uferböschung der Vechte in der Innenstadt wurde abgesucht. Feuerwehrleute überwachten die beiden Wehre im Fluss. Gruppen wateten durch das Wasser auf der Suche nach dem Mann. Auch einzelne Bäume im Uferbereich auf der gegenüberliegenden Seite des Vechtestrandes wurden für den Einsatz von Tauchern der Feuerwehr Rheine abgesägt.

Polizei sucht bei Freunden und Verwandten

Da der Begleiter des Vermissten nur einen begrenzten deutschen Wortschaft hat, gestaltete sich die Verständigung schwierig. Deswegen dauerte es länger, die genauen Umstände des Verschwindens herauszufinden. Erschwerend kommt hinzu, dass unbekannt ist, an welcher Stelle der Vermisste erneut ins Wasser gegangen sein könnte.

Die Polizei hat zwischenzeitlich geprüft, ob sich der Vermisste eventuell in seiner Wohnung in der Flüchtlingsunterkunft an der Denekamper Straße aufhält. Doch da trafen ihn die Beamten nicht an. Danach haben sich Polizisten aufgemacht, das soziale Umfeld des Vermissten abzusuchen; sie klingelten bei seinen Freunden und Verwandten.

Dennoch deutet alles auf einen Badeunfall hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Vermisste noch im Wasser ist, sei hoch, heißt es von einem Feuerwehrsprecher.

Vechtesee ist kein Badesee

Im Vechtesee ist das Baden generell nicht erlaubt. „Dass der Vechtesee ein Fließgewässer ist, macht ihn außerdem als Badesee wenig geeignet“, sagte Stadtsprecher Henrik Eickelkamp vor Kurzem auf GN-Nachfrage. Am Strand stehen allerdings keine Verbotsschilder, die auf die Gefahr hinweisen.

Angesichts der Rettungsaktion wirke es surreal, dass sich etwa 60 Schüler am See betrunken und andere Menschen direkt neben den Einsatzfahrzeugen gegrillt haben, berichten Augenzeugen. Erst nach etwa zwei Stunden hat die Polizei den Einsatzort abgesperrt.

Die Feuerwehr ist gegen 20.15 Uhr abgezogen. Die DLRG hat danach mehrere Stellen im See ohne Erfolg abgetaucht, bei denen das Sonar eine sogenannte Verdachtsstelle angezeigt hat. Gegen 21 Uhr hat die Einsatzleitung die Rettungsaktion abgebrochen, nachdem weiterhin keine Spur vom Vermissten entdeckt wurde. Die Suche soll am Sonntag fortgesetzt werden. Der junge Flüchtling bleibt verschwunden.

