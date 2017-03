gn Neuenhaus.. Brot ist das wichtigste Nahrungsmittel der Menschen rund um den Globus, so der Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks. Das bedeutet gute Zukunftschancen für den Beruf des Bäckers und einen sicheren Arbeitsplatz.

Warum also nicht Bäcker werden, dachte sich Dirk Wörsdörfer und begann im vergangenen Herbst die dreijährige duale Ausbildung bei der Bäckerei und Konditorei Arends in Neuenhaus.

Wenn der Lehrling Teig knetet und Brote daraus formt, kommt er in den Genuss des feinen, appetitanregenden Dufts, der an seinem Arbeitsplatz in der Luft liegt. Die Arbeit gefällt dem 16-Jährigen „sehr gut“. Er mag es, „mit den Händen zu arbeiten, zuzupacken“ und etwas zu schaffen, das den Kunden schmeckt.

Ausgerechnet die Arbeitszeiten waren es, die Wörsdörfer überzeugten. Er beginnt morgens um 3.30 Uhr und hat um 12 Uhr mittags Feierabend. „Ich komme super zurecht mit den Arbeitszeiten“, sagt der Lehrling und erklärt: „Den frühen Arbeitsbeginn empfinde ich als Vorteil. Den Rest des Tages habe ich ja frei.“ So geht der junge Mann um 22 Uhr ins Bett und legt sich mittags, wie die meisten Bäcker, noch mal eine Stunde ins Bett. Gerade durch die Arbeitszeiten „habe ich viel Freizeit“, sagt er. Zeit, die er für seine Hobbies nutzt. Er kann auch in Ruhe einkaufen, während andere Angestellte ihrer Arbeit nachgehen. Der Beruf und die Arbeit machen ihm „sehr viel Spaß“, sagt er“, „die Arbeit im Team mit den Kollegen ist klasse.“ Bevor er die Ausbildung begann, machte er ein Praktikum bei der Bäckerei und Konditorei Arends, 500 Meter entfernt von seinem Wohnort.

Dass er den Beruf wählte, war kein Zufall: In seiner Freizeit backte Dirk Wörsdörfer schon immer gerne. Jetzt will er Profi werden in seinem Hobby. Er lernte bereits wertvolle Informationen über Teiggärung und zum, Beispiel wie lange Teig geknetet werden muss, damit er gut wird. Der Auszubildende formt Brot, Brötchen, Croissants und vieles mehr, was in der Auslage seines Arbeitgebers liegt. Seine Produkte werden auf die sieben Filialen der Bäckerei und Konditorei Arends verteilt.

Gerade die große Auswahl an Backprodukten macht die Arbeit in der Backstube so abwechslungsreich. Für Wörsdörfer ist Bäcker „der Traumberuf“, sagt er ohne zu Zögern. Der Auszubildende hofft auch, nach der Lehre übernommen zu werden. Sein Chef André Arends verweist auf die zahlreichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Branche.

Folgende Betriebe bilden aus:

Bäckerei & Konditorei Arends GmbH

Bäckerei Sundag GmbH & Co. KG

Bäckerei Heuser

Bäckerei Althoff

Kreishandwerkerschaft

