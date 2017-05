Bahnhof in Münster wird wiedereröffnet

Die Bauarbeiten am Hauptahnhof in Münster haben bald ein Ende: Am 24. Juni soll der Bahnhof wiedereröffnet werden.

Münster. Der Hauptbahnhof in Münster wird nach jahrelangen Bauarbeiten am 24. Juni mit einer neuen Empfangshalle wieder eröffnet. Das teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. An dem Tag soll es ein großes Fest in dem runderneuerten Gebäude geben.

Die Arbeiten an dem Gebäude hatten Anfang 2015 begonnen, vorher waren Fußgängertunnel erneuert und Aufzüge eingebaut worden. Nach Angaben der Bahn benutzen 68.000 Reisende täglich die Station. Rund 76 Millionen Euro wurden nach Angaben der Bahn dort investiert.