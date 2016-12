Der Verkehr fließt wieder, die Baustellenampel ist vorerst Vergangenheit: Die Arbeiten auf der B403 durch die Bahnunterführung in Bad Bentheim sind für den Moment abgeschlossen. 2017 soll die nächste Bauphase beginnen.

Bahnunterführung in Bad Bentheim vorerst frei

Bad Bentheim. Bahnfrei für die Winterpause: Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 403 in der Bahnunterführung in Bad Bentheim sind für dieses Jahr abgeschlossen. Der Verkehr fließt seit Donnerstagabend wieder, das bestätigte Klaus Haberland von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit Sitz in Lingen im GN-Gespräch.

Nächste Phase 2017

Nachdem der Frost vorbei ist, sollen die Bauarbeiten jedoch im Frühjahr fortgeführt werden. Dann müssen Autofahrer wieder mit erheblichen Behinderungen rechnen. Für die Erneuerung der beidseitigen Geh- und Radwege muss die Bahnunterführung voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Wann die zweite Bauphase an der Bahnunterführung beginnt, ist noch nicht klar. „Das ist stark wetterabhängig“, sagte Haberland. Deswegen hielt er sich mit einer genauen Terminierung zurück. In einer dritten Phase wird die Fahrspur aus Bad Bentheim in Richtung Nordhorn saniert. Dazu wird dann eine Straßenseite abgesperrt. Der Verkehr soll wieder durch eine Ampel geregelt werden.

