Bandcontest „Plattsounds“ im Schüttorfer „Komplex“

Das Finale des plattdeutschen Bandcontests „Plattsounds“ wird am 19. November in Schüttorf veranstaltet. Schon jetzt können Interessierte für ihre Lieblinge online abstimmen.

gn Schüttorf. „Plattdütsk kann uck anners!“ Wer will, kann sich am Sonnabend, 19. November, um 19 Uhr in Schüttorf davon überzeugen. Dort findet im Jugendzentrum „Komplex“ das Finale des plattdeutschen Bandcontests „Plattsounds“ statt. Neun Bands aus ganz Niedersachsen bringen eindrucksvoll die gesamte Bandbreite junger plattdeutscher Musik zu Gehör. Ob Hip-Hop, Rock oder Songwriter-Pop: Die plattdeutsche Sprache ist auf jedes Musikgenre übertragbar und spiegelt in ihrer Direktheit die Gefühlswelt der Bewerber wider.

„In diesem Jahr freuen wir uns besonders, dass so viele junge Bands unter 25 Jahren teilnehmen“, meint Linda Wilken von der Emsländischen Landschaft. Sie ist Mitglied der Gruppe „Platt is cool“, zu der mehrere niedersächsische Landschaftsverbände und Landschaften sowie die niedersächsische Landesschulbehörde gehören und die seit 2011 „Plattsounds“ veranstaltet.

Zehn Bands treten am 19. November gegeneinander an und stellen sich dem Urteil einer fachkundigen Jury. Zu gewinnen gibt es für den Erstplatzierten 1000 Euro und ein Bandcoaching der Landesarbeitsgemeinschaft Rock. Doch auch das Publikum hat ein Wort mitzureden. Ab sofort können Musikfans online auf http://www.plattsounds.de/voting-2016.html für ihren Favoriten abstimmen. Zu gewinnen gibt es 300 Euro, die in Schüttorf zusätzlich zu den Jurypreisen überreicht werden.

Kontakt:

Emsländische Landschaft e.V. für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim c/o Bücherei des Emsländischen Heimatbundes, Ansprechpartnerin: Linda Wilken, Meppen, Telefon 05931 4964213, E-Mail: wilken@emslaendische-landschaft.de, Homepage: www.emslaendische-landschaft.de.