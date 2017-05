Bank in Bielefeld überfallen

dpa Bielefeld. Drei bewaffnete Männer haben eine Filiale der Postbank in Bielefeld überfallen und sind danach untergetaucht. Das Trio erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Ein Polizeisprecher wollte keine Details nennen, sprach aber von einer „größeren Summe“. Das Ungewöhnliche dabei: Die Männer sollen mit Jacken der Postpaket-Tochter DHL bekleidet gewesen sein, die ebenfalls in der Filiale vertreten ist. Nach Angaben der Ermittler drangen die Täter am Mittwoch noch vor der Öffnung der Zweigstelle in das Gebäude ein.