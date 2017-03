Bank lädt ein: Maak wat van dissen dag!

Seit kurzer Zeit laden zwei „Plattdeutsche Bänke“ auf dem neu gestalteten Alten Friedhof Gildkamp in Nordhorn zum Verweilen ein. Auf der Rückenlehne der Bank steht: Maak wat van dissen dag! (Mach‘ was aus diesem Tag).

gn Nordhorn. Im September vergangenen Jahres wurde der Alte Friedhof Gildkamp mit neuer Nutzung der Öffentlichkeit übergeben. Unter anderem wurden Wege und Grabstellen restauriert und der Friedhof unter Federführung der evangelisch-reformierten Gemeinde zu einer grünen Oase im Stadtzentrum umgewandelt. Die „Plattdeutschen Bänke“ sind ein Ergebnis der Sozialpartnerschaft zwischen der Kreissparkasse und Lebenshilfe. Das Konzept entwickelte die Sparkasse und die Konstruktion sowie Produktion lagen bei den Mitarbeitern und Beschäftigten der Lebenshilfe. Die Sitzmöbel bestehen aus einer wetterbeständigen Lärchenholz-Edelstahl-Kombination.

Das Besondere an einer „Plattdeutschen Bank“ ist der in einer Rückenlehnen-Planke gefräste und farblich ausgelegte plattdeutsche Spruch. In Abstimmung mit den Grafschafter Kommunen wurden in den vergangenen drei Jahren 35 Bänke in der Grafschaft platziert.