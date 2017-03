Bankkaufmann/frau

gn Nordhorn. Wer eine Ausbildung zum Bankkaufmann machen will, muss sich rechtzeitig bewerben, denn die Kreditinstitute suchen ihren Nachwuchs schon mehr als ein Jahr vor dem Beginn der Ausbildung. Marcel Schubert hat sich deshalb während seiner Zeit am Wirtschaftsgymnasium der KBS in Nordhorn bei der Volksbank Niedergrafschaft beworben und das Auswahlverfahren erfolgreich abgeschlossen.

Interesse an wirtschaftlichen Themen brachte er mit und ein Schulpraktikum hat ihn in seiner Berufswahl bestätigt. Neben seinem Interesse für Mathematik war es ihm ein wichtiges Anliegen, Menschen beratend zur Seite zu stehen. Diese Erwartungen wurden in den ersten anderthalb Jahren seiner Ausbildung erfüllt.

Laut seinem Ausbildungsplan durchläuft Marcel mehrere Stationen und Filialen und erhält so einen kompletten Überblick. In den ersten Wochen war er im Servicebereich tätig und lernte dort viele Kunden und deren Wünsche kennen. „Gespräche und Beratungen werden in unserem Beruf immer wichtiger“, sagt Marcel, der sich schon auf seine weiteren Aufgaben freut. So stehen unter anderem noch die Kundenberatung, das Rechnungswesen und das Controlling an. Die Privatkundenbetreuung ist für die Volksbank Niedergrafschaft nach wie vor ein großer Baustein.

Neben der Freude an der Arbeit ist ihm das Betriebsklima sehr wichtig. „Es macht Spaß mit den Kollegen und den anderen Auszubildenden zu arbeiten. Ich kann jederzeit Fragen stellen und profitiere vom Fachwissen der Kollegen“, sagt Marcel. Die Vielseitigkeit und die Abwechslung versteht er auch als Herausforderung.

Die Volksbank Niedergrafschaft beschäftigt sieben Auszubildende, wobei in diesem Jahr alle, die ihren Abschluss gemacht haben, übernommen werden. Deshalb rechnet sich Marcel gute Chancen nach seiner Abschlussprüfung im kommenden Jahr für eine Weiterbeschäftigung aus.

Er sieht sehr gute Perspektiven, sich darüber hinaus fortzubilden und beispielsweise den Abschluss als Bankfachwirt zu machen. Während der Ausbildung besucht er mehrwöchige Intensivkurse, die die Volksbank in einer Akademie in Rastede bei Oldenburg zusätzlich anbietet. Persönlich will er sich noch nicht auf einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit festlegen. Immerhin hat er noch ein Jahr Ausbildungszeit vor sich.

