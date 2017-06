Barbecue-Fans lassen den Grill glühen

Im Ortskern von Uelsen wurde am Wochenende kräftigt gebrutzelt: Zahlreiche Hobbygriller traten hier beim ersten Grafschafter BBQ-Festival gegeneinander an und buhlten mit Grillkreationen um die Stimmen der Testesser.

Uelsen. Wenn Holger Hoesmann den Grill anschmeißt, dann beginnt gleichzeitig auch ein Fest. Mal eben schnell ein gewürztes Stück Fleisch vom Discounter um die Ecke auf das Rost legen, kommt für den Nordhorner nicht in Frage. „Grillen sollte immer etwas besonders sein“, sagt Hoesmann. Da sind die Qualität des Fleisches und der Zeitfaktor natürlich von entscheidender Bedeutung.

Holger Hoesmann ist leidenschaftlicher Barbecue-Fan und Teil der „Anonymen Grillsüchtigen“, einer Gruppe, die sich aus passionierten Hobbygrillern zusammensetzt. Über den Messanger-Dienst „Whatsapp“ tauschen die Mitglieder Fotos und Grillrezepte aus, fachsimpeln und kreieren gemeinsam neue Gerichte. Und eben jene tischen die „Anonymen Grillsüchtigen“ am Wochenende in Uelsen auf, denn die Werbegemeinschaft „Uelsen aktiv“ hat zum ersten Grafschafter BBQ-Festival in den Ortskern eingeladen.

Über zehn Teams aus der Region gehen hier an den Start, um am Grill gegeneinander anzutreten.„Wir wollten den Sommerauftakt neu beleben“, erklärt Fritz Baumann von der Werbegemeinschaft zu den Hintergründen des Events. Das ist ihnen gelungen: Denn obwohl vereinzelten Regenschauer auftreten, schlenderte hunderte Besucher am Sonnabend über die „Grillmeile“ und lassen sich von den einzelnen Kreationen der Teilnehmer verwöhnen.

Das Prinzip auf dem ersten Grafschafter BBQ-Festival ist simpel: Jeder Gast ist als Testesser gleichzeitig auch Teil der Jury. Gegen einen kleinen Beitrag werden Marken ausgehändigt, die bei dem Favoriten abgegeben werden können. In vier Durchgängen grillen die Teilnehmer jeweils eine Stunde lang Fisch, Hähnchen, Bauchspeck und Nackensteaks. Die fünf Teams, die am meisten Marken von den Testessern sammeln, ziehen ins Finale ein und stellen sich in einem letzten Durchgang dem Urteil einer ausgewählten Fachjury.

„Unter den Teilnehmer gibt es keine Profis“, erklärt Baumann. Sie alle würden nur die gemeinsame Leidenschaft fürs Grillen teilen. Viele Hobbygriller aus der Grafschaft wie Uelser Nachbarschaft „Noabers mooie Jungs“ oder die die Nordhorner Gruppe „Sunlake BBQ“ sind dabei, einige andere haben zum Teil eine lange Anreise in Kauf genommen, um teilnehmen zu können. So wie Georg und Ramona Reil etwa, die aus Westerstede nach Uelsen kamen.

Beim ersten Grafschafter Grillfestival sind es Nuancen, die den Geschmack der einzelnen Gerichte positiv wie negativ beeinflussen. „Die Hähnchenbrust wird indirekt gegrillt“, erklärt Georg Reil den Besuchern. Der passende Garpunkt entscheidet am Ende, ob das Fleisch gelingt oder zu trocken ist.

Nach den vier Durchgängen konnten sich die die Teams „Sunlake BBQ“, „Heilemann“, „Noabers mooie Jungs“, „Einmannteam Ben Neesen“ und die „Anonymen Grillsüchtigen“ für das Finale qualifizieren. Im letzten Durchgang kürte die fünfköpfige Fachjury in einer Blindverkostung „Sunlake BBQ“ zum Sieger. Die Nordhorner durften sich über einen Wanderpokal und einen Grill im Wert von 500 Euro freuen.

