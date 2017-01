Bardeler fordern Tempo 70 in Unfall-Kurve

Die Kurve der Gronauer Straße in Höhe des Jagdhauses in Bardel ist gefährlich. Davon sind Ratsherr Josef Verst und Ortsvorsteher Bernhard Eilering überzeugt. Sie fordern seit Langem eine Geschwindigkeitsreduzierung.

Bardel. Der Unfallhergang ist immer gleich: Die Autos fahren von der Kreisstraße10 auf die Gronauer Straße durch Bardel. In der Kurve auf Höhe des Jagdhauses geraten sie aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und landen schlussendlich im Zaun gegenüber. – Das berichten zumindest Bad Bentheims Ratsherr und Anwohner der Gronauer Straße Josef Verst (CDU) und Bardels Ortsvorsteher Bernhard Eilering.

Sechs bis zehnmal seien Autos in Bardel schon im Graben gelandet. Oftmals würden Autofahrer auch die Schärfe der Kurve unterschätzen und gelangten deshalb auf die Gegenfahrbahn. Immer wieder führe dies zu gefährlichen Situationen an der Gronauer Straße. Die bisherige Spitze war laut Verst am 14. Dezember. An diesem Tag seien sogar zwei Autos von der Straße abgekommen. Er fordert deshalb: „Hier muss endlich Tempo 70 kommen.“ Außerdem wünschen sich der Ortsvorsteher und das Ratsmitglied ein Hinweisschild. „Die Kurve ist beim Einfahren nicht einfach einzuschätzen. Ein Schild ,Vorsicht gefährliche Kurve‘ könnte schon helfen“, meint Eilering.

Kein Unfallschwerpunkt?

Verst kämpft schon lange für sein Anliegen im Bad Bentheimer Stadtrat: „Ich habe schon so oft eine Geschwindigkeitsreduzierung angeregt, beinahe jedes Mal, wenn es um Anregungen der Ratsherren geht, melde ich mich“, berichtet Verst.

Bisher blieb seine Initiative beinahe ergebnislos. Die Stadt hat bisher nur einige Warnschilder aufgestellt, die Geschwindigkeit bleibt bei Tempo 100. Der Grund: „Es liegen kaum Anzeigen in dem Bereich vor, daher gilt dies nicht als Unfallschwerpunkt“, berichtet Heinz-Gerd Bökenfeld, Leiter des Fachbereichs Ordnung, Schule, Sport, Jugend und Soziales.

Polizei bekommt nicht alles mit

Im Dezember 2015 hatte sich im Auftrag der Stadt Bad Bentheim das Straßenverkehrsamt mit der Gronauer Straße in Bardel beschäftigt. Rüdiger Czauderna, Abteilungsleiter für den Straßenverkehr, erklärt: „Für eine Geschwindigkeitsreduzierung brauchen wir belastbare Fakten, die ein Gefahrenpotenzial darlegen. So steht es im Gesetz.“ Aktenkundig sind von 2011 bis 2015 nur drei Unfälle. Da es sich hier aber meistens um kleinere Blechschäden gehandelt hat, waren die besonderen Umstände, die das Gesetz fordert, für das Straßenverkehrsamt nicht erkennbar.

Die Bardeler sind sich bewusst, dass nicht jeder Unfall an der Gronauer Straße von der Polizei registriert wird. „Die Autofahrer laufen einfach zum nächsten Bauern und fragen sie, ob sie rausgezogen werden können. Das ist auf dem Land so. Dann kriegt die Polizei davon gar nichts mit“, berichtet Bernhard Eilering. „Ich möchte nicht wissen, wie oft der Landwirt seinen Zaun schon erneuern musste“, fügt Josef Verst hinzu. Denn es gebe viele Autofahrer, die bei geringeren Schäden einfach weiterfahren. „Wir können doch nicht abwarten, bis hier etwas Schlimmeres als Blechschäden passiert“, meint Verst. Schlimmere Unfällen müssten verhindert werden.

Auf GN-Nachfrage betonte Rüdiger Czauderna: „Auch kleinere Unfälle sollten unbedingt bei der Polizei angezeigt werden, damit sie in der Unfallstatistik aufgeführt werden. Aber es können auch Fotos als Beweise dienen. Sollten die Bardeler konkrete Beweise haben, können wir uns noch einmal zusammensetzen. Wir achten auf die Hinweise der Bürger.“