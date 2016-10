Bardeler Schüler widmen sich freitags Projekten

Für das Abitur haben sie ein Jahr mehr Zeit, aber weniger in der Schule sind die Neuntklässler am Missionsgymnasium in Bardel deswegen nicht. An einem Tag in der Woche widmen sie sich einem von sechs Projekten.

Bardel. Rund zwei Jahre ist es her, dass die Pläne für eine Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren des niedersächsischen Kultusministeriums das Missionsgymnasium in Bardel erreichten. Mit dieser Umstellung ging eine Reduzierung der Unterrichtsstunden pro Woche für die Schüler einher – eigentlich, denn in Bardel beschloss die Schulleitung, die gewonnene Zeit anders zu nutzen.

Insgesamt sechs Projekte bietet das Missionsgymnasium seinen rund 90 Schülern in Klasse Neun an. „Die Jahrgänge Neun und Zehn sind eine Zeit der Orientierung für die Jugendlichen“, meinte Christoph Grunewald, Leiter des Gymnasiums, im Gespräch mit den GN. „Sie entscheiden, welche Leistungskurse und Prüfungsfächer sie nehmen möchten. Und machen sich dabei schon Gedanken, wie es im Leben weitergehen kann. Sie stellen erste Weichen.“

Kein Unterricht, aber nicht schulfrei

Deswegen sollen die Schüler in diesen Jahrgängen in Bardel auch Orientierung außerhalb des Unterrichts bekommen. „Ein Tag pro Woche ist unterrichtsfrei – aber nicht schulfrei“, betonte Grunewald. An diesem Tag – jeweils freitags – sollen andere Dinge im Vordergrund stehen als im normalen Unterricht: zum Beispiel die Entwicklung der Persönlichkeit, berufliche Orientierung und das Lernen, Verantwortung zu übernehmen.

Vor acht Wochen, mit dem Ende der Sommerferien am Missionsgymnasium, begannen die Projekte der Schüler. Zwischen den Themen Theater, Medien, Technik mit „Lego Robotics“, niederländische Sprache, Schülerfirma (die GN berichteten) und Sport konnten sie wählen. „Wir haben schon ein Jahr vorher in einer Arbeitsgruppe mit Eltern, Lehrern und Schülern an der Auswahl der Themen gearbeitet“, erzählte Tobias Lorenz, der als Mittelstufenkoordinator für die Jahrgänge verantwortlich ist. Aus zehn Vorschlägen durften die Schüler dann sechs auswählen und sich für diese dann „bewerben“.

„Besonders die Schülerfirma als Projekt war bei vielen beliebt. Und auch das Thema Medien hatte viele Anmeldungen“, berichtete Lorenz. Damit die Projektleiter die Teilnehmer auswählen konnten, schrieb jeder Schüler ein „Motivationsschreiben“ als Bewerbung. Für die Projekte wurden Partner außerhalb der Schule gesucht, zum Beispiel das Theaterpädagogische Zentrum in Lingen, der Kreissportbund und die Universität Enschede.

Am Ende des Jahres gibt es ein Zertifikat

Bewertet wird die Leistung in diesen Projekten zum Schuljahresende – allerdings nicht mit klassischen Noten, sondern mit einem Zertifikat, entfernt verwandt mit einem Arbeitszeugnis. „Es wird hier auf andere Dinge Wert gelegt als im Unterricht. Die Fragen: Welchen Fortschritt macht man im Verlauf des Projekts? Wie hilft derjenige der gesamten Gruppe zum Erfolg? Kann man sich auch mal zurücknehmen oder muss man immer im Vordergrund stehen?“, erläuterte der Schulleiter.

Wie genau die Projekte in Jahrgang Zehn aussehen, muss noch erarbeitet werden. Geplant ist es, dass die Schüler an einem Tag pro Woche in einer sozialen Einrichtung, wie Altenheimen oder Behindertenwerkstätten, als Praktikant arbeiten. „Der Reiz daran ist, Menschen über einen längeren Zeitraum zu begleiten“, meinte Christoph Grunewald.

Die Befürchtungen, dass die Schüler bei den Projekten nicht ernsthaft mitarbeiten, haben sich in den vergangenen Wochen bereits verflüchtigt: „Sie hängen sich richtig rein“, war der Schulleiter zufrieden.