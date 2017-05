Barley erhält am Freitag Ernennungsurkunde als Familienministerin

dpa Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird der bisherigen SPD-Generalsekretärin Katarina Barley an diesem Freitag die Ernennungsurkunde zur Familienministerin überreichen. Das teilte das Präsidialamt in Berlin mit. Nach der Personalrochade bei der SPD wegen der Erkrankung von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering werde Steinmeier Amtsinhaberin Manuela Schwesig zuvor gegen 9.30 Uhr die Entlassungsurkunde aushändigen. Schwesig soll Sellering als Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern nachfolgen.