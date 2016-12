Bathorner sind Tanzpioniere in der Grafschaft

Kalle. Die „Edelweißdancer“ aus Bathorn haben am Sonnabend in der alten Schule in Kalle die Graduationsfeier ihrer ersten „Square Dance-Class“ gefeiert. Mehr als ein Jahr hatten die elf Absolventen gemeinsam mit ihrer Ansagerin, auch „Callerin“ genannt, Helma Hoffmann und Präsident Joachim Böttcher die 68 Grundfiguren des amerikanischen Volkstanzes gelernt. Das Erlernte wurde vor der offiziellen Übergabe der Zertifikate im Rahmen einer theoretischen und praktischen Prüfung abgefragt.

Die „Edelweißdancer“ tanzen seit Mai 2015 zusammen und wurden nach zwei Monaten als Untergruppe der Niedergrafschafter Edelweiß-Schützen Bathorn im Juli 2015 in den Schützenverein integriert. Auf Initiative der heutigen „Callerin“ des Vereins, Helma Hoffmann, ist die Gruppe ins Leben gerufen worden – sie bildet heute den ersten und einzigen Square Dance-Verein im Landkreis Grafschaft Bentheim. Jeden Mittwochabend trifft sich die Gruppe zum gemeinsamen Tanz in Kalle.

Stetig wechselnde Figuren

Zur Graduationsfeier der „Edelweißdancer“ kamen zahlreiche Tänzer aus befreundeten Square Dance-Vereinen, um die Prüflinge bei der praktischen Prüfung zu unterstützen. Während die elf „Edelweißdancer“ vorerst im Nebenraum den theoretischen Teil absolvierten, schwangen die Gäste nach Anweisungen der „Caller“ das Tanzbein.

Beim Square Dance bewegen sich jeweils acht Tänzer nach den Ansagen eines „Callers“ in ständig wechselnden Figuren und Formationen innerhalb eines Quadrats. Die Anweisungen beinhalten, welche Tänzer welche Figuren ausführen sollen – Multitasking ist gefragt. „Die sogenannten ‚Calls‘ werden weltweit einheitlich in englischer Sprache ausgeführt, man kann also in jedem Land Square Dance problemlos tanzen“, erklärte Joachim Böttcher. „Englischkenntnisse sind nicht zwingend notwendig, denn die Figuren werden auf Deutsch erklärt“.

Ausbildung ohne etablierte Tänzer

Im praktischen Teil der Prüfung wurden die einzelnen Grundfiguren nochmals abgefragt, ehe schließlich die eigentliche Graduationsfeier stattfand: Helma Hoffmann verteilte die einzelnen Diplome, nachdem die Absolventen ein letztes Mal vermittelt bekamen, worauf es im Square Dance ankommt: Spaß an der Musik, Bewegung und Gemeinschaft.

Die erste „Class“ der „Edelweißdancer“ hat die Ausbildung komplett ohne etablierte „Angels“, so werden die etablierten Square Dancer genannt, absolviert. „Dies machte das Erlernen der Figuren zwar nicht einfacher, dafür haben wir im vergangenen Jahr sehr viel zusammen gelacht“, meinte Böttcher. Auch im nächsten Jahr wollen die „Edelweißdancer“ eine neue „Class“ ausbilden. Interessierte können jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr in der alten Schule in Kalle während der Tanzstunden erste Schritte wagen. „Jeder, der Spaß am Tanzen hat, ist willkommen“, lädt Helma Hoffmann ein.