Bau des BE-Parkhauses verzögert sich

Wegen einer unerwarteten Torfschicht im Baugrund des Parkhauses an der Euregio-Klinik gibt es nun Verzögerungen. Außerdem steigen die Kosten.

Nordhorn. Mittlerweile weithin sichtbar ist der Baufortschritt an dem rund fünf Millionen teuren Parkhaus vor der Euregio-Klinik an der Albert-Schweitzer-Straße in Nordhorn. Die Baukosten des Objekts der Bauherrin GPM Parkraum, einer Tochter der Bentheimer Eisenbahn AG, erhöhen sich jedoch unerwartet. Bei den Gründungsarbeiten im Juli dieses Jahres zeigte sich für die Experten der Lindschulte Ingenieurgesellschaft ein echtes Problem. Eine zwischen 30 und 60 Zentimeter dicke und durchgängige sogenannte „Torflinse“ im Erdreich des Baugeländes machte die Statikberechnungen für die Stahlträger-Betonkonstruktion zunichte.

Sowohl die Lindschulte Ingenieurgesellschaft wie auch die LIG-Bau aus dem hessischen Langen als Generalunternehmer reagierten sofort und planten eine komplette Änderung des Parkhaus-Fundaments. „Wir haben uns für Ort-Betonpfähle entschieden, die im Abstand von 5,40 Meter in das Erdreich durch die Torflinse hindurch gesetzt wurden“, erklärt Thomas Garritsen, Geschäftsführer der Lindschulte Ingenieurgesellschaft auf GN-Anfrage. Bei den rund 150.000 Euro Mehrkosten verursachenden Gründungsaufwendungen galt es zudem auch, eventuell im Untergrund befindliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg aufzuspüren.

„Für jeden der zu setzenden 200 Betonpfähle haben wir zwei bis drei Sondierungen bis in etwa sechs bis sieben Meter Tiefe vornehmen müssen“, sagte Lindschulte-Geschäftsführer Garritsen, der in diesem Zusammenhang die „unbürokratische Zusammenarbeit“ mit dem Planungsamt der Stadt Nordhorn lobt.

Die Betonpfähle selbst konnten aufgrund der Nähe zur Euregio-Klinik nicht im klassischen lärm- und vibrationsintensiven Ramm- und Rüttelverfahren als Fertigelemente in den Boden eingebracht werden. „Mit Rücksicht auf Patienten, Mitarbeiter und elektronische Geräte haben wir darauf verzichtet und eine aufwendige Technik anwenden müssen“, so Garritsen weiter.

Eine spezielle Metallschnecke schneidet sich dabei pro geplantem Betonpfahl durch die Schicht der „Torflinse“ in das feste Erdreich darunter und verfüllt beim Herausziehen das entstandene Loch automatisch mit flüssigem Beton. „Wie bei einer medizinischen Spritze – nur andersherum“, veranschaulicht der Lindschulte-Geschäftsführer.

Vor wenigen Tagen konnten die ersten stählernen vertikalen Stützen und horizontalen Riegel der Parkhaus-Konstruktion gesetzt und miteinander verbunden werden. Sie lassen die Ausmaße des neuen Parkhauses mittlerweile deutlich erkennen.

Joachim Berends, Vorstand der Bentheimer Eisenbahn AG, freut sich, dass der Zeitplan trotz der anfänglichen Bauverzögerung nicht zu sehr ins Wanken gekommen ist. „Ich gehe von einer Teilfertigstellung Mitte Dezember aus. Der Ausbau aller Geschosse und deren Betondecken wird voraussichtlich im März 2017 beendet sein. Der von Landrat Friedrich Kethorn und mir versprochene Tannenbaum auf dem Dach des Parkhauses anlässlich der geplanten Eröffnung am 16. Dezember wird trotzdem zum Weihnachtsfest über dem Baukörper hängen – und leuchten“, bekräftigte Berends.