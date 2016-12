Bau des Klinik-Parkhauses geht voran

Die Technik steckt im Boden : Über Filteranlagen (Bild) wird das Regenwasser gesäubert, dann in „schwammartigen“ Speichern gesammelt und dosiert in den Untergrund abgegeben. Foto: Iris Kersten

Nordhorn. Am 11. Juli haben die Bauarbeiten für das Parkhaus begonnen, mit dem die permanenten Parkplatzprobleme vor der Euregio-Klinik in Nordhorn endgültig der Vergangenheit angehören sollen. Bauherrin und Betreiberin ist die „Grafschafter Parkraum Management“ (GPM), eine Tochtergesellschaft der Bentheimer Eisenbahn AG (BE). Für ursprünglich geplante fünf Millionen Euro lässt sie zurzeit ein Parkhaus mit vier Ebenen und 472 Stellplätzen hochziehen. Ursprünglich sollte das Bauwerk vor Weihnachten freigegeben werden. Doch dann kamen Probleme bei der Gründung hinzu: eine deftige weiche Torfschicht im Untergrund.

„Wir haben 210 zusätzliche Säulen zehn Meter tief in den Untergrund treiben lassen, auf dem das Parkhaus für die nächsten 200 Jahre sicher stehen dürfte“, erklärte am Freitag BE-Vorstand Joachim Berends im Beisein von Klinik-Geschäftsführer Jürgen Thau, dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Klinik-Holding, Landrat Friedrich Kethorn, und dem BE-Aufsichtsratsvorsitzenden Reinhold Hilbers. Insgesamt sind dadurch auch die geplanten Baukosten gestiegen, und zwar um rund 200.000 Euro. Die Mehrkosten werden sich nicht auf die Parkgebühren auswirken, verspricht Berends. Pro Stunde soll das Parken im Parkhaus einen Euro und maximal fünf Euro am Tag kosten.

Video Blick ins neue Parkhaus der Euregio-Klinik Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video.

Die Bauzeit hat sich durch die unvorhergesehene Maßnahme verlängert. Statt am 16. Dezember soll das Parkhaus nun Ende Januar teilweise freigegeben und genutzt werden können. Die Eröffnung der gesamten Anlage ist für den 6. April geplant. Dennoch ist der Baufortschritt unübersehbar: Von außen gesehen lässt das Parkhaus seine Form klar erkennen. Entlang der Albert-Schweitzer-Straße ist ein Teil der gelb-grünen Blenden bereits an den Fallschutzgittern befestigt. Die zweispurige Einfahrt muss noch gepflastert werden und auch im Erdgeschoss haben die Pflasterarbeiten noch nicht begonnen.

Der Eingangsbereich hingegen sieht ziemlich komplett aus. Anthrazitfarbene Klinker verblenden das Gebäude, die Fenster sind eingebaut, ebenso wie die Aufzüge. Die Elektroanschlüsse und die Lichtinstallationen fehlen jedoch noch ebenso wie Fußböden oder Treppenbeläge.

Für das Regenwasser ist eine elegante Lösung gefunden worden, die in Zukunft auch die Klinik vor weiteren Überschwemmungen bewahren könnte. Das Regenwasser, das auf die Parkdecks trifft, wird über ein Filtersystem abgeleitet in wabenartige Speicher unterhalb der untersten Parkebene. Von hier aus wird das Wasser dosiert über ein Porensystem in den Untergrund abgeben. Weiter oben sind die Parkdecks fortgeschritten. Glatte Betonböden lassen die Dimension des Parkhauses erkennen. Die Tragschicht fehlt noch.

Bevor Ende Januar die ersten Etagen des Parkhauses freigegeben werden können, müssen abschließend die Markierungen aufgebracht werden. Die einzelnen Normalparkplätze sollen jeweils eine Breite von 2,6 Metern bekommen. Nach DIN-Norm würden 30 Zentimeter weniger ausreichen. „Wir wollen mehr Komfort bieten“, erklärt dazu BE-Vorstand Berends. Dazu gehöre, dass die Menschen vernünftig aussteigen können. Außerdem werden die Parkbuchten schräg angelegt. Das erleichtert das Einparken und gibt zugleich die Fahrtrichtung vor. Großen Wert legt die Grafschafter Parkraum Management außerdem auf eine helle Ausleuchtung des Parkhauses, damit sich die Benutzer sicher fühlen können.

Ein Teil der Parkplätze wird von der Euregio-Klinik gepachtet für Mitarbeiter der Klinik. Über die Höhe des Parkentgelts, das die Klinik dann erhebt, wird intern noch verhandelt.