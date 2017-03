Bauarbeiten bei Schulte-Kolthoff verzögern sich

Bad Bentheim. Brachliegende Flächen in der Burgstadt ausmerzen. Das ist das erklärte Ziel der Stadt Bad Bentheim. Dafür arbeitet sie mit der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GEG) zusammen, die der Stadt und dem Landkreis gehört. Der Hof Schulte-Kolthoff ist seit vielen Jahren ein Dauerthema dieser Kooperation. Dort soll Platz für 22 bis 25 Grundstücke entstehen. Aber das Projekt kommt nur langsam voran: Zwar war die Übergabe der Hofstelle im Februar, abgerissen werden kann sie jedoch erst im August. Denn: Im Gebäude haben Breitflügel- und Zwergfledermäuse ihre Nester gebaut. Aus artenschutzrechtlichen Gründen muss nun die Brutzeit der Fledermäuse abgewartet werden. „Das wirft uns ein gutes Jahr zurück. Aber wir werden die Zeit bis zum Abbruch für die weiteren Planungen nutzen“, sagte Ralf Schäfer, der für die Bauleitung zuständig ist.

Diese beziehen sich zum einem auf den Zugang zur Landesstraße 39, zum anderen gibt es in dem Bereich Probleme mit dem Niederschlagswasser, sodass wahrscheinlich ein weiteres Regenhaltebecken An der Müst gebaut werden muss. Dazu möchte die Stadtverwaltung bald in Kontakt mit der Nachbarschaft treten. „Das Projekt Schulte-Kolthoff beschäftigt uns nun bereits so lange, das dieses eine Jahr durchaus verkraftbar ist“, meinte Bürgermeister Dr. Volker Pannen. Bei den Stichstraßen, die später zu den Wohnhäusern führen sollen, besteht für den Bürgermeister die Möglichkeit, mit der Namensgebung einer Straße an die 600 Jahre alte Hofstelle – und damit ein Stück Bad Bentheimer Geschichte – zu erinnern.

Auch der Brand in dem Wohnhaus im Stegehoek wirft Pläne der GEG über den Haufen. „Es war ein kontrollierter Abbau geplant, da dort damals einige Baumaterialen verbaut wurden, die heute nicht mehr benutzt werden“, berichtete Schäfer. Nun muss die Brandstelle in Gänze entsorgt werden. Neben dem Wohnhaus sollen ab Mitte Mai ebenfalls die ehemalige Schmiede und die Halle abgerissen werden. Das Wohnhaus weiter südlich bleibt erhalten. „Auch an diesem zentralen Ort der Stadt weisen wir neue Grundstücke aus“, berichtete Pannen. Acht Mehrfamilienhäuser sollen dort auf gut 8200 Quadratmeter Platz finden. „In jeder Himmelsrichtung passiert etwas“, meinte Andreas Bökenfeld, der für die Vermarktung der Grundstücke zuständig ist. Denn auch auf dem Grundstück Kerkhoff-Neesen und an der Funkenstiege werde sobald es das Wetter zulässt weiter gearbeitet.