Bauen oder Spielen: Das ist hier die Frage

Eigentlich sollten im Bentheimer Bauausschuss am Mittwochabend Pläne für eine mögliche Bebauung des ehemaligen Spielplatzes an der Querstraße vorgestellt werden. Jetzt soll zuerst ein anderer Fachausschuss entscheiden.

Bad Bentheim. Sollen auf dem ehemaligen Spielplatz an der Querstraße in Bad Bentheim Wohnhäuser entstehen? Mit dieser Frage beschäftigten sich am Mittwochabend die Mitglieder des Bauausschusses. Das Thema stand ursprünglich bereits auf der Tagesordnung der vorherigen Sitzung am 1. März, konnte jedoch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der Themenfülle nicht mehr behandelt werden (die GN berichteten).

Nach den Vorstellungen der Verwaltung soll für den 1961 Quadratmeter großen Bereich des ehemaligen Spielplatzes ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Hintergrund: Der Jugend- und Sozialausschuss hatte 2013 beschlossen, die Spielplätze Ithorst, Brunnenweg, Mühlenberg und Berliner Ring zu überarbeiten beziehungsweise neu zu gestalten. Im Rahmen des Spielplatzentwicklungskonzeptes wurde der Platz an der Querstraße zugunsten des nahegelegenen Spiel- und Bolzplatzes Ithorst aufgegeben.

Geplant war, dass die Verwaltung am Mittwoch Möglichkeiten der Bebauung vorstellt. Dazu kam es jedoch nicht, da es in Reihen der Ausschussmitglieder erhebliche Bedenken gab. „Ich habe mit verschiedenen Anliegern gesprochen“, sagte Bernhard Hofste (SPD). Der Tenor: Der Platz solle so bleiben, wie er ist. „Er ist in einem ordentlichen Zustand und wird von den Nachbarn gepflegt“, sagte Hofste. Zudem sei die Zuwegung dorthin sehr eng, sodass es mit der Feuerwehrzufahrt problematisch werden könnte. „Wir sind der Meinung, dass der Platz eine grüne Insel inmitten der Wohnbebauung ist und als Reserve für künftige Generationen erhalten bleiben soll.“

Wilhelm Klinge (CDU) plädierte dafür, eher etwas für den städtischen Haushalt zu tun und dort Grundstücke zu verkaufen. Peter Wiering (FDP) stimmte dem zu. „Wir wollen ja innerstädtische Verdichtung. Das haben wir hier. Ich habe keine Probleme damit.“ Ralf Deckert (SPD) erinnerte hingegen an das Wohnraumversorgungskonzept. „Da steht drin, dass wir genug Neubebauung haben, es aber Ersatzbedarf für Flächen gibt, die bereits bebaut sind.“ Parteikollege Friedbert Porepp erklärte, dass er Innenverdichtung als „Totschlagargument“ nicht unterstützen könne, weil so jede freie Fläche zur Nachverdichtung infrage käme.

Eine Bebauung sieht auch Focko Wintels (CDU) kritisch. „Wir haben eigentlich reichlich Bauplätze.“ Dr. Christian Blum (Grüne) schlug vor, die Beratungsfolge zu ändern, um herauszufinden, ob dort möglicherweise doch ein Spielplatz benötigt wird. „Wir sollten erst abwarten, was der Jugend- und Sozialausschuss sagt.“ Darauf einigten sich dann die Mitglieder des Bauausschusses einstimmig.