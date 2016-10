Baumwollstraße ab Mittwoch gesperrt

Mehr aus diesem Ressort

Ein 29-Jähriger ist am Rastplatz „Waldseite Süd“ dem Grenzüberschreitenden Polizeiteam aufgefallen: Sie entdeckten 920 Gramm Marihuana bei dem Autofahrer. Außerdem hatte er zwei Messer bei sich. mehr...

Ein 80-Jähriger hat sich vor Gericht wegen eines Unfalls in Bad Bentheim verantwortet. Der Tatvorwurf: Unfallflucht. mehr...

Die jährliche Magistratsübung der Stadt Bad Bentheim fand am Montagabend im Gewerbegebiet in Gildehaus statt. Neben einem „Feuer“, das es zu löschen galt, war auch an anderer Stelle die Hilfe der Kameraden gefragt. mehr...