Bayer Leverkusen schnappt sich Millionen-Stürmer Bailey

Offen war bis zuletzt, ob der Jamaikaner sofort oder erst im Sommer an den Rhein wechselt. Durch den Wechsel in dieser Transferperiode können die Leverkusener den neuen Spieler auch schon in der Champions League einsetzen, obwohl er mit Genk in dieser Saison bereits in der Europa League gespielt hat.

Am letzten Tag der zweiten Transferperiode hat sich Bayer Leverkusen von sofort an die Dienste des Offensivspielers Bailey gesichert. Der Jamaikaner soll etwa zwölf Millionen Euro kosten.

