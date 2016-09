Bayraktars Freistoß bringt einen Punkt

db Schüttorf. Zum zweiten Mal in der Saison hat der FC Schüttorf 09 in der Fußball-Bezirksliga nicht gewonnen: Gegen den SV Surwold kam das Team am Freitag nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus – und das lag vor allem am Auftritt des Gegners. „Surwold hat uns das Leben wahnsinnig schwergemacht“, berichtete 09-Trainer Rainer Sobiech, der mit seiner Truppe trotzdem Tabellenführer bleibt. Die Gäste waren bissig in den Zweikämpfen und „sehr unangenehm zu bespielen“ (Sobiech). In der ersten Hälfte hatte der FC 09 zwar mehr Ballbesitz, aber: „Wir waren nicht durchschlagskräftig genug“, meinte der Coach. Chancen waren selten – und auf der anderen Seite schlug Surwold kurz vor der Pause zu. Die Gäste konterten und Dennis Voskuhl schoss den Ball zum 1:0 in den Winkel (44.). Kurz nach Wiederanpfiff kam jedoch die Antwort des Spitzenreiters: Eray Bayraktar zirkelte einen Freistoß aus 19 Metern über die Mauer hinweg zum 1:1 ins Netz. „Wir haben gehofft, dass das die Initialzündung ist, aber das war sie nicht“, sagte Sobiech. Auch nach dem Ausgleich verlief die Partie ausgeglichen.