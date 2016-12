BE investiert 2017 mehr als je zuvor

Der Wirtschaftsplan 2017 der BE hat es in sich. Er umfasst, so Aufsichtsratsvorsitzender Hilbers, „das größte Investitionsvolumen im Unternehmen, das bei der BE je gestemmt worden ist“.

Nordhorn. Dominierende Herausforderung im Jahr 2017 und darüber hinaus wird die Wiedereinführung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) sein. „Aber das Jahresgeschäft soll darunter nicht leiden“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Reinhold Hilbers. Noch erfüllt der Aufsichtsrat in alter Besetzung seine Aufgaben. Ende Januar muss die Hauptversammlung den neuen Aufsichtsrat bestimmen. „Es war sinnvoll, die Investitionen für 2017 noch in alter Zusammensetzung zu diskutieren“, meint Hilbers. Das Wirtschaftsjahr 2017 stelle die Bentheimer Eisenbahn AG (BE) vor besondere Aufgaben. Erwartet werde für den Gesamtkonzern für das bevorstehende Wirtschaftsjahr ein positives Jahresergebnis.

Der größte Investitionsbrocken ist mit gesamt 20 Millionen Euro in der rückwirkend zum 1. Januar 2016 gegründeten BE-Tochter „BE Netz GmbH“ zu finden. Im Jahr 2017 steht für erste sieben Millionen Euro das Herrichten der Trasse im Mittelpunkt. Investitionen in Bahnhöfe und rollendes Material sind laut BE-Vorstand Joachim Berends darin noch nicht enthalten. So soll der Bahnhof Neuenhaus für rund 900.000 Euro umgebaut werden.

Für die Vorbereitungen auf den SPNV wurde ein eigenes Projektbüro eingerichtet. Parallel zu den Arbeiten an der Trasse wird die BE im Jahr 2017 auch mit der Rekrutierung neuer Mitarbeiter beginnen. Zurzeit hat der Konzern Bentheimer Eisenbahn 395 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 2017 soll die Personalstärke auf etwa 420 anwachsen. Joachim Berends geht davon aus, dass Triebfahrzeugführer für den Personenverkehr nicht so einfach auf dem freien Markt verfügbar sind. Daher könnten Interessenten – auch aus dem eigenen Betrieb – den Schein intern erwerben.

Investitionen in Fahrzeugbestand

Neben dem SPNV sind auch Investitionen in den Fahrzeugbestand erforderlich. Zwei neue Diesellokomotiven stehen auf der Wunschliste für die Jahre 2018 / 2019, denn zwei der alten „Arbeitstiere“ können nicht auf das neue Sicherheitssystem „PZB“ (punktgenaue Zug-Beeinflussung) nachgerüstet werden. Bereits vorher werden weitere Niederflurbusse beschafft, um eine hohe Anzahl barrierefreier Fahrplanangebote zu schaffen.

Eine erfreuliche Entwicklung verzeichnet die Bentheimer Eisenbahn im Nahverkehr. Die Anzahl der Fahrgäste ist innerhalb des Jahres 2016 um rund 94.000 auf mehr als drei Millionen (genau 3,050 Millionen) gestiegen. Der Nahverkehr gewinne generell mehr an Bedeutung, analysiert Berends. Besonders gut angenommen wird in der Grafschaft die Linie 100. Flexibilität habe die BE zuletzt im Hinblick auf den Nordhorner Weihnachtsmarkt bewiesen. So mussten anlässlich der „After-Work-Abende“ zusätzliche Busse eingesetzt werden.

Steigerung auch im Güterverkehr

Im Güterverkehr hat die BE ebenfalls eine Steigerung verzeichnet. Die Tonnage überschritt nach einer vorübergehenden Delle wieder die Millionengrenze und stieg um 3,41 Prozent auf gut 1.023.318 Tonnen. Berends sieht den Güterverkehr auf der Schiene jedoch nach wie vor einem großen Konkurrenzdruck durch Binnenschifffahrt und Transporte auf der Straße ausgesetzt. Gleichwohl erwarte er weiter eine konstante Entwicklung. Dazu werde die Inbetriebnahme der neuen Gleiskurve in Coevorden beitragen. Die dazugehörige Drehbrücke wird im Januar mit dem Schiff geliefert und mit Hilfe von vier Kränen aufgesetzt. „Dann können wir erheblich längere Züge im Europark abfertigen“, freut sich Berends. Von den 22 Millionen Euro, die das Projekt kostet, tragen die Niederlande selbst 21 Millionen Euro. Für den eigenen Anschluss an die Gleiskurve hat die BE rund zwei Millionen Euro investiert.

Zufrieden sind Vorstand und Aufsichtsrat der BE über den Abschluss eines Vertrages mit der Deutschen Bahn AG. Ab 16. Januar wird die BE die Rangierarbeiten der Fernzüge im Bentheimer Bahnhof übernehmen. Das heißt, als regionaler Dienstleister koppelt BE-Personal deutsche und niederländische Lokomotiven vor die Intercitys von Amsterdam nach Berlin und umgekehrt.

Bahnhof-Übernahme in Bad Bentheim

Der Bentheimer Bahnhof geht zum Ende dieses Jahres in den Besitz der Bentheimer Eisenbahn über. Besitzerin ist die BE-Tochter „Grafschafter Parkraum Management GmbH“ (GPM), die zurzeit noch mit dem Bau des Parkhauses an der Euregio-Klinik befasst ist. Nächste Herausforderung ist der Umbau des Bahnhofs Bad Bentheim und des Bahnhofsvorplatzes für rund 3,7 Millionen Euro. Im Bentheimer Bahnhof sollen dann, ebenso wie in den Bahnhöfen Nordhorn und Neuenhaus, Mietwagenstationen eingerichtet werden. Reisebüro Berndt (eine weitere BE-Tochter) hat mit „Europcar“ einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Zukünftige Kunden können ihre Mietwagen dann an den Grafschafter Bahnhöfen abholen oder auch abgeben. Gewartet werden die Fahrzeuge am BE-Standort an der Otto-Hahn-Straße 1 in Nordhorn.

Dossier zum Thema Bahnanschluss für Nordhorn