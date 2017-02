Bei Beamtenbeleidigung hört der Spaß auf

gh Nordhorn. Sonntag, 30. 10. 2016 – Oktoberfest in Ringe! Seine Anziehungskraft ist groß. Die Gäste kommen von weit her. Aus Wilsum zum Beispiel oder noch weiter. Der 23-jährige Fachoberschüler, der jetzt wegen Beamtenbeleidigung vor dem Nordhorner Amtsgericht steht, ist einer aus Wilsum und steht nachts nach dem Oktoberfest mit seiner Freundin an der Bushaltestelle in Ringe, um wieder nach Hause zu kommen. Von links rollt eine Polizeistreife langsam heran. „ACAB“ ruft der 23-Jährige – vielleicht um seine Freundin auf die Streife aufmerksam zu machen, vielleicht auch, um den Beamten ironisch seinen Gruß zu entbieten. Bei 1,28 Promille blüht bisweilen ein Spaß, der dümmer ist als die Polizei erlaubt. Was er nicht weiß und in der dunklen Nacht auch nicht sehen kann: Der Polizist auf dem Beifahrersitz hat die Seitenscheibe heruntergekurbelt, um die Geräusche des Oktoberfestes auf Straftatbestände hin abzuhorchen. Und natürlich hören er und seine Kollegin, die am Steuer sitzt, dieses „ACAB“. Und beide finden das gar nicht lustig. Denn in der Welt der jugendlichen Nachtschwärmer und der auf sie aufpassenden Polizeibeamten ist das eine allgemein bekannte Abkürzung. „ACAB“ sind die Anfangsbuchstaben von „All Cops Are Bastards“ – zu Deutsch: „Alle Polizisten sind Hurensöhne“.

Beamtenbeleidigung, kein Zweifel! Das ist verletzend und das müssen und wollen die beiden nicht einfach so hinnehmen. Der Fall wird aufgenommen, Anzeige wird erstattet und die Staatsanwaltschaft erlässt einen Strafbefehl in Höhe von 15 Tagessätzen zu je 15 Euro.

Dagegen erhebt der 23-Jährige Einspruch und die Sache kommt vor Gericht. Üblicherweise wird’s dann meistens noch teurer. Doch der Wilsumer macht jetzt alles richtig: Schon von seiner ganzen Art her zeigt er sich vor Gericht als ein höflicher junger Mann, der seine Worte zu setzen versteht. Und er macht gar nicht erst den Versuch, sein Verhalten schönzureden, sondern gibt alles zu. Das gefällt dem Gericht. „Sie machen ja eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck“, befindet Richter Ratering. „Meistens haben wir hier ganz andere Kaliber sitzen.“ Und als der Angeklagte die beiden Polizeibeamten, die als Zeugen geladen sind, um Entschuldigung bittet und einräumt, dass er sehr wohl wisse, wie er sie mit seinem gemeinen Spruch herabgewürdigt und als Menschen verletzt habe, da herrscht eitel Freude in Saal 41. Zumal die beiden Polizeibeamten sich jetzt erinnern, dass der junge Mann sich bei der Aufnahme seiner Personalien sehr kooperativ gezeigt und alle dummen Sprüche unterlassen habe. Und dass sie bei ihren nächtlichen Oktoberfest-Einsätzen schon ganz andere Flegel erlebt hätten.

Das Gericht zeigt sich beeindruckt. Es lässt seine volle Milde walten und entschließt sich, den Fall nicht weiter zu verfolgen. Paragraf 153 der Strafprozessordnung kommt zur Anwendung mit dem Zauberwort „Geringfügigkeit“. Doch ganz ohne einen kleinen Denkzettel geht es dann doch nicht. Ein Hunderter muss sein. Den hat der Wilsumer an die Verkehrswacht zu zahlen, verteilt auf drei Monate. Aber er beruhigt das Gericht: „Das kriege ich mit meinem Schülerbafög auch noch hin.“